Descubren una nueva causa de la pérdida de cabello por tratamientos médicos en auge.

Investigadores de Canadá y EE. UU. alertan sobre la posible pérdida temporal de cabello asociada con los tratamientos inyectables cada vez más populares para la reducción de peso. Esto podría tener un impacto significativo en quienes buscan estos métodos efectivos.

Un Estudio Revelador sobre GLP-1 y la Caída del Cabello

Un nuevo estudio publicado en la revista Science Progress investiga la relación entre los medicamentos basados en GLP-1 y la caída del cabello. Los expertos destacan que esta preocupación es relevante, ya que la pérdida de cabello puede afectar tanto la adherencia al tratamiento como la calidad de vida de los pacientes.

Detalles de la Investigación

Los investigadores revisaron 133 estudios previos y seleccionaron 24 para su análisis. Los resultados indican que los agonistas del receptor de GLP-1, especialmente la semaglutida y la tirzepatida, presentan las tasas más altas de pérdida de cabello.

Alopecia: Tipos y Frecuencia

La alopecia androgénica y el efluvio telógeno son los dos subtipos de pérdida de cabello más comunes entre los pacientes bajo tratamiento. El estudio, realizado por dermatólogos de Toronto y California, subraya que estos tipos de alopecia fueron predominantes en los casos analizados.

Impacto de la Dosis y el Tipo de Medicamento

La tirzepatida, que se asocia con una pérdida de peso más rápida, se relaciona más frecuentemente con el efluvio telógeno. Por otro lado, la pérdida de cabello con semaglutida parece ser dosis-dependiente; las dosis menores a 2 mg semanales mostraron poca implicación, mientras que dosis más altas se vincularon a un mayor riesgo.

¿Quiénes Corren Mayor Riesgo?

Las mujeres parecen verse afectadas de manera desproporcionada. La pérdida de peso súbita se considera un factor potencial que contribuye, especialmente en el caso del efluvio telógeno. Sin embargo, se reporta un menor riesgo de pérdida de cabello con otros medicamentos como liraglutida y dulaglutida.

Incidencias Clave en Pacientes

Los investigadores encontraron que la tasa de alopecia entre usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 fue de 6,0 por cada 1000 pacientes al año, en contraste con la tasa de 0,8 en pacientes que no recibieron tratamiento. Esto sugiere que existe un riesgo significativamente mayor asociado con estos medicamentos.

Factores que Contribuyen a la Caída de Cabello

El estudio concluye que la caída de cabello se debe a múltiples factores, siendo la rápida pérdida de peso, los cambios hormonales y la restricción calórica los más probables. Además, se observó que los usuarios de GLP-1 tienden a presentar deficiencias nutricionales que podrían influir en esta condición.

Recomendaciones para los Pacientes

Desde una perspectiva clínica, se aconseja informar a los pacientes sobre los posibles efectos secundarios, incluida la pérdida de cabello. Aunque no hay evidencia de daño permanente en los folículos, se advierte que la caída puede aparecer cerca de dos o tres meses después de iniciar el tratamiento.

Cuándo Buscar Ayuda Médica

Si la pérdida de cabello persiste más allá de los seis a nueve meses o se acompaña de picazón o inflamación, se recomienda consultar a un dermatólogo. En caso de caída severa, se podría contemplar un ajuste de la dosis o incluso la suspensión temporal del tratamiento.