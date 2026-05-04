Empresas con ONs deberán abonar $11.500 millones durante el mandato de Milei

A medida que la atención se concentra en la deuda pública, otro fenómeno demandante de atención está en ascenso: la creciente deuda privada en dólares que se gesta en Argentina. Este fenómeno, contraparte de la masiva emisión de bonos corporativos, representa un desafío considerable para el futuro económico del país.

La deuda privada en dólares, que ha crecido a gran velocidad, está provocando un aumento notable en los vencimientos que deberán afrontarse en los próximos años. Hasta 2027, se estima que las empresas deberán cumplir con pagos por un total de 11.500 millones de dólares, incluyendo 6.500 millones en amortizaciones de capital y 5.000 millones en intereses.

Un Calendario de Vencimientos Exigente

Los expertos advierten sobre un calendario apremiante, con los meses más críticos proyectados para noviembre de este año, enero de 2027 y julio de 2027. En esos momentos, las empresas tendrán que desembolsar 1.500 millones de dólares solo en amortizaciones. Lo preocupante es que estos vencimientos coinciden con títulos de deuda pública, sumando un desafío adicional para la economía.

Confianza en la Sostenibilidad de la Deuda

A pesar de las inquietudes, muchos analistas confían en que las empresas podrán manejar estos vencimientos mediante nuevas emisiones de deuda, lo que podría limitar los pagos netos solo a los intereses. La tasa de interés aplicada a las Obligaciones Negociables es sorprendentemente baja comparada con las emisiones soberanas, reflejando un clima de confianza en la capacidad de repago de las empresas.

La Contradicción de la Deuda

Contrastando con el panorama optimista, otros actores del mercado, como el Ministro de Economía, Toto Caputo, han mostrado cautela. La transición del crédito externo al doméstico es una estrategia para mitigar el alto riesgo país, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los próximos plazos.

Historial de Crisis y Sus Consecuencias

La historia reciente sugiere que las turbulencias en el mercado pueden surgir en períodos críticos, como durante las campañas electorales. Con vencimientos soberanos que alcanzan 47.464 millones de dólares hasta el próximo año, no se puede subestimar la urgencia de un manejo prudente de estas deudas. Los analistas advierten que si la liquidación de nuevos créditos y la compra de divisas por el Banco Central no logran estabilizarse, podrían surgir serias complicaciones.

La Competencia por Divisas: Un Escenario Inminente

Existen preocupaciones en el sector privado sobre un posible desequilibrio entre el acceso a las divisas del gobierno y las empresas. La disputa anterior entre líderes políticos subraya la necesidad de priorizar la salud económica general, pero el actual contexto de cambios en las reglas del juego presenta incertidumbres que podrían afectar los próximos movimientos en el mercado.

Expectativas para el Futuro

El panorama futuro está marcado por la ambición de mejorar la balanza comercial, con predicciones de ingresos por exportaciones de 100.000 millones de dólares este año. Sin embargo, la posibilidad de un retiro masivo de ahorros en dólares podría crear un escenario complicado, como se observó en ciclos anteriores.

Para el sector privado, la clave será demostrar que su riesgo crediticio es inferior al de la deuda soberana, reafirmando la confianza de los inversores en un clima económico volátil.