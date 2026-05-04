Javier Milei: Medidas en Vivo – El Gobierno Reabre Sala de Prensa y Manuel Adorni Ofrecerá Conferencia

Adorni: Tensiones y Transparencia en su Encuentro con la Prensa

La reciente aparición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante los medios dejó al descubierto un clima de inquietud y controversia asociado a sus bienes no declarados.

La última rueda de prensa de Manuel Adorni tuvo lugar el 25 de marzo, donde su disposición y estado de ánimo contrastaron notablemente con su intervención anterior en Diputados. En esa ocasión, el funcionario se mostró visiblemente nervioso y frustrado.

Durante su presentación, Adorni hizo hincapié en su trayectoria en el sector privado y ofreció una breve visión sobre su patrimonio. Sin embargo, su intento de centrar la atención en las iniciativas del gobierno, que incluyen un paquete de leyes destinadas a robustecer la propiedad privada, se vio opacado por las inquietudes de los periodistas.

Las preguntas se enfocaron en el escándalo de sus bienes no declarados, tema por el cual enfrenta una investigación judicial, así como su polémico viaje en un avión privado a Punta del Este. Ante esto, Adorni optó por evitar detalles, mencionando: “Hay denuncias penales en curso. Si ofrezco información, podría interferir con esas causas”.