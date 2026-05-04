Irán informa de ataque con misiles a buque estadounidense en el estrecho de Ormuz

La situación en el Estrecho de Ormuz se calienta tras el impacto de misiles iraníes contra una fragata estadounidense, un suceso que reaviva las tensiones ya de por sí críticas entre ambos países.

La Armada de Irán ha lanzado con éxito dos misiles que alcanzaron a un buque de la Armada de Estados Unidos, según informes de la agencia oficial Fars. Este ataque tuvo lugar tras advertencias de Teherán sobre las intenciones estadounidenses de atravesar el crucial estrecho.

Detalles del Ataque y la Narrativa Oficial

El medio The Jerusalem Post reportó que el incidente se desencadenó luego de que Estados Unidos «violara protocolos de seguridad» durante su tránsito cerca de Jask. A pesar de la gravedad de la situación, Washington no ha confirmado ni desmentido el ataque.

Advertencias de Irán sobre la Navegación

La Armada iraní había emitido un aviso claro a sus contrapartes estadounidenses: no ingresar al estrecho de Ormuz. En un comunicado, afirmaron la importancia de coordinar cualquier movimiento seguro en la zona con las fuerzas armadas de la República Islámica, advirtiendo de posibles represalias contra cualquier intento de incursión militar.

Control Estratégico del Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también publicó un nuevo mapa que destaca la zona de control iraní en el estrecho. Este área se extiende desde la isla de Qeshm en Irán hasta diversas partes de los Emiratos Árabes Unidos, reforzando su reclamo sobre la seguridad marítima en la región.

Un Escenario de Negociaciones y Conflicto

A pesar de la creciente tensión, los canales de comunicación entre Estados Unidos e Irán permanecen abiertos. El presidente Donald Trump mencionó a sus representantes en conversaciones «muy positivas» con Teherán, aunque sus palabras contrastan con su crítica al reciente plan iraní, que calificó de «inaceptable».

Propuesta de Seguridad Marítima de EE. UU.

Trump anunció el lanzamiento del «Proyecto Libertad», una iniciativa diseñada para asegurar el paso de barcos comerciales en la región. «Guiamos a estos países para que sus barcos puedan navegar de manera segura», aseguró, subrayando que la seguridad de la navegación es la prioridad.

Esta serie de eventos pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, en una región clave para el comercio mundial.