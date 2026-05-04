PAMI: Cómo presentar reclamos en gastroenterología

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) pone en marcha un nuevo recurso digital para que sus afiliados puedan reportar inconvenientes con la atención de médicos gastroenterólogos, buscando optimizar la calidad del servicio.

PAMI ha implementado un sistema de reclamos moderno que permite a los afiliados gestionar quejas relacionadas con la atención médica. Esta iniciativa tiene como objetivo centralizar denuncias sobre deficiencias en la atención y asegurar que los médicos cumplan con los convenios establecidos por la obra social estatal.

Cómo Realizar un Reclamo

El trámite puede ser realizado por el afiliado, su apoderado o un familiar que observe alguna irregularidad. La gestión se lleva a cabo completamente en línea, permitiendo a los usuarios iniciar el reclamo desde su teléfono, tablet o computadora sin necesidad de acudir a una oficina física.

Para comenzar, los interesados deben presentar su Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación válida. Es importante que se detalle claramente el problema, mencionando al profesional o centro de atención involucrado.

Motivos Comunes para Radicar una Queja

Entre las causas más frecuentes para presentar un reclamo se encuentran el cobro de «plus» médico, negativa de atención, maltrato por parte del personal médico o la falta de turnos disponibles. Se destaca que está prohibido que los médicos soliciten pagos adicionales que excedan lo cubierto por PAMI.

Documentación Necesaria

El usuario deberá completar un formulario específico en la plataforma, donde describirá los hechos de forma detallada. En caso de que el reclamo se relacione con atención deficiente o cobros indebidos, se recomienda adjuntar comprobantes o documentos que respalden la denuncia.

Modalidades de Gestión

Si bien el sistema digital es el preferido para facilitar la rapidez en los procesos, PAMI también permite presentar el reclamo de forma presencial en sus agencias locales. Se aconseja solicitar un turno online previamente para evitar largas esperas.

Seguimiento y Derechos del Afiliado

Los afiliados pueden seguir el estado de su reclamo utilizando el número que se les asigne al finalizar la carga de datos. Este código les permitirá verificar en qué etapa se encuentra su queja y si se requiere información adicional.

PAMI reafirma que el acceso a especialistas, como los gastroenterólogos, es un derecho fundamental de todos los jubilados y pensionados. La institución busca asegurar la transparencia en la atención y garantizar el acceso gratuito a los consultorios mediante este canal de reclamos.

El sistema de denuncias no solo persigue sancionar, sino que también apunta a mejorar la distribución de recursos y turnos en las áreas de mayor demanda, permitiendo a PAMI identificar problemas en la atención médica y renegociar condiciones con los prestadores de servicio.