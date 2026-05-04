PAMI debe $1.600 millones a ópticas de Córdoba

Las ópticas de Córdoba enfrentan una crisis alarmante tras acumular cuatro meses sin recibir pagos del PAMI. La deuda supera los 1.600 millones de pesos, lo que amenaza la atención a los jubilados afiliados al sistema.

El director de la Cámara de Ópticas de Córdoba, Cristian Pastore, expresó su inquietud ante la difícil situación que atraviescan los prestadores. Mientras el PAMI lanzó un informe sobre supuestos fraudes en prestaciones ópticas a nivel nacional, las ópticas locales sostienen que este enfoque desvía la atención de la real problemática: la falta de pago.

Una Promesa Incumplida

El PAMI se comprometió a regularizar los pagos hacia julio, sin embargo, hasta el momento solo se ha concretado un pago parcial correspondiente a enero, dejando de lado los meses de diciembre y febrero. Esta situación ha suscitado dudas entre los prestadores, quienes la perciben como una estrategia para disfrazar una crisis financiera.

«Siempre que el PAMI debe, aparece un fraude»

Pastore no se guardó sus opiniones: «Cada vez que el PAMI entra en cesación de pagos, siempre surge alguna irregularidad que desvía la atención de la situación real«, afirmó en una entrevista con Punto a Punto Radio. Además, criticó el comportamiento del organismo al señalar que han seguido prestando servicio a los jubilados a pesar de la falta de pago.

Consecuencias Directas en el Sector

La falta de ingresos está generando problemas serios en las ópticas. Además de tener dificultades para reabastecerse de productos, muchas ópticas enfrentan deudas con proveedores y la imposibilidad de pagar salarios completos. «Se cortó la rueda que permite el flujo de dinero«, explicó Pastore.

Caída en las Ventas y el Futuro de las Ópticas

El panorama es aún más preocupante, ya que las ventas tradicionales se han reducido en un 16% en comparación al año anterior. Este descenso agudiza la dificultad para ofrecer atención adecuada a los jubilados, creando un círculo vicioso que perjudica a todos los actores involucrados.

Un Llamado a la Acción

A pesar de la adversidad, la Cámara de Ópticas de Córdoba insiste en continuar brindando el servicio, aunque Pastore subrayó que el límite es inminente: «No se puede pedir esfuerzo a los prestadores cuando no hay reciprocidad«. El objetivo principal de la Cámara es reducir la deuda y reestablecer la atención plena a los jubilados, priorizando su bienestar sobre la crisis financiera.