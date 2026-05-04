El ‘gurú del blue’ revela qué bono superó al dólar y el futuro del tipo de cambio

Mientras los especialistas analizan el mercado cambiario, las inversiones en pesos parecen recuperar su atractivo. ¿Es el momento de apostar a estos activos o volver al dólar?

El Análisis de Salvador Di Stefano

Salvador Di Stefano, reconocido como el «gurú del dólar», ha planteado que las inversiones en pesos están mostrando un rendimiento superior frente al dólar. Según su último informe, la disminución en las tasas de interés podría impulsar tanto los bonos en pesos como el tipo de cambio.

¿Aumentará el Dólar?

Di Stefano prevé que el dólar podría llegar a los $1.450/$1.500 si continúa la tendencia a la baja de tasas. Para él, un dólar más alto podría ser favorable para la competitividad exportadora y mejorar los ingresos del campo, aunque advierte que esto dependerá de la respuesta del mercado ante un dólar más fuerte.

Inversiones que Rinden

El analista destaca el bono TY30P, un título emitido en junio de 2025 que rinde 29,5% anual. A la fecha, este bono ha generado rendimientos que superaron a los del dólar MEP, alcanzando una ganancia acumulativa del 35,75%.

La Competencia del Dólar MEP

Di Stefano compara el rendimiento de los bonos en pesos con el dólar MEP, que pasó de $1.193,20 a $1.440,40 en el mismo período, lo que representa un incremento del 20,7%. Sin embargo, las inversiones en pesos han superado a este aumento, resultando en un retorno positivo del 12,5% en comparación con el dólar.

Expectativas del Mercado

El informe también subraya la baja en las tasas de interés. Bonos como la S30N6 ofrecen un rendimiento del 26,9% anual, mientras que la letra ajustada por inflación X30N6 aporta apenas 0,11%. Un contexto que sugiere que la inflación esperada podría estar alineada con estos porcentajes.

Perspectivas para el Agro

Di Stefano también mira con atención la liquidación en el sector agrícola, proyectando que la campaña 2025/26 alcanzará rindes excepcionales, superando los 170 millones de toneladas. En mayo, las liquidaciones podrían superar los US$ 10.000 millones, impactando en la estabilidad cambiaria.

La Deuda en Dólares Gana Terreno

El analista observa un creciente interés en la deuda en dólares, mencionando la colocación reciente de bonos soberanos y corporativos que ha atraído inversiones por un total de US$ 2.500 millones. Esto refleja que, si bien el atractivo de los pesos perdura, los inversores están siendo más selectivos.

Consejos para Invertir

Para el pequeño inversor, Di Stefano advierte que, si bien las inversiones en pesos han dado grandes frutos, no todos los instrumentos tendrán el mismo potencial. Con un dólar que podría estar por encima de los $1.500, la prudencia en la elección se vuelve crucial en este nuevo ciclo del mercado.