Met Gala 2026: Horario y Dónde Ver la Ceremonia

La Met Gala 2026: Una Noche de Moda y Arte en el Corazón de Nueva York

Este 4 de mayo, la Met Gala regresa, una de las noches más esperadas del año en el universo de la moda, donde el glamour se fusiona con el arte para una causa benéfica.

Un Eventazo que No Te Puedes Perder La Met Gala, el evento benéfico que marca la pauta de la moda desde 1948, tendrá lugar en el famoso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Cada primer lunes de mayo, personalidades del mundo del arte, la moda y el espectáculo se reúnen para una celebración sin igual.

Anfitrionas de Renombre Este año, la gala será conducida por una impresionante alineación de anfitrionas: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y la inigualable Anna Wintour, quien, a pesar de haberse retirado como editora de Vogue, se mantiene como la figura clave del evento.

Estrellas de la Moda en el Escenario La presentación del evento estará a cargo de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que la influencer Emma Chamberlain estará a la altura de la alfombra roja. Adicionalmente, Jeff Bezos y Lauren Sánchez tendrán el honor de ser los patrocinadores principales de esta mágica velada.

Un Comité Anfitrión Estelar La organización de la gala contará con la participación del carismático Anthony Vaccarello y la talentosa Zoë Kravitz, sumándose a una lista de invitados que promete incluir a nombres como Sabrina Carpenter, Sam Smith y Doja Cat.

Secretismo y Expectativas Como marca la tradición, la lista completa de invitados se mantiene en secreto hasta el último momento, aunque Cosmopolitan estima que alrededor de 450 celebridades estarán presentes. La reciente tendencia muestra una notable presencia latina en la gala, con artistas reconocidos que podrían sorprender nuevamente este año.

Cómo Seguir el Evento en Vivo Los fanáticos podrán disfrutar de la Met Gala en vivo a través de las plataformas oficiales de Vogue, incluyendo su sitio web, TikTok y YouTube, comenzando a las 18 (hora de Nueva York). Para los espectadores en Argentina, la cobertura de la alfombra roja empezará a las 19.

Tema y Dress Code: Una Oda al Arte La edición de este año se centrará en el concepto “Fashion Is Art”, en sintonía con la nueva exposición “Costume Art”. Este principio invita a los asistentes a ver su vestimenta como una obra maestra, prometiendo una alfombra roja llena de atuendos impactantes y creativos.