Venezuela cierra su frontera con Colombia por 15 días

El puente que conecta Cúcuta y Venezuela permanecerá cerrado durante 15 días para trabajos de reparación tras el deterioro de su infraestructura.

Problemas Estructurales y Necesidad de Mantenimiento

Desde el domingo 3 de mayo, el puente Francisco de Paula Santander ha sido clausurado, afectando el tránsito entre Cúcuta y Pedro María Ureña. Esta decisión se enmarca en una situación de emergencia provocada por el deterioro estructural, acentuado por las recientes lluvias y el aumento en el caudal del río Táchira.

Inspecciones y Recomendaciones de las Autoridades

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cúcuta explicó que las fallas se concentran en los cimientos y la parte superior del puente en el lado venezolano. Mientras tanto, las autoridades colombianas aseguraron que el tramo correspondiente a su jurisdicción está en condiciones seguras, aunque se llegaron a restricciones preventivas antes del cierre total.

Impacto en el Tráfico y Alternativas para los Conductores

El cierre del puente, que cumple 57 años de historia y es vital para el flujo de más de 8,000 vehículos diarios, implica que los conductores deberán optar por rutas alternas. Las autoridades instan a la población a circular con precaución mientras se llevan a cabo las labores de rehabilitación, que buscan asegurar la estabilidad del paso fronterizo.

Cooperación entre Colombia y Venezuela para la Seguridad Fronteriza

Además de abordar el estado del puente, Colombia y Venezuela están reforzando su colaboración en seguridad fronteriza contra delincuencias relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Los gobiernos están trabajando en planes conjuntos y mecanismos de inteligencia para combatir estos problemas.

Mantenimiento Continuo y Proyecciones Futuras

Durante el periodo de cierre, se monitoreará el avance de las obras y la situación del río Táchira, que representa un riesgo constante para la infraestructura del puente. Las autoridades han enfatizado que esta medida es crucial para garantizar la seguridad de todos los usuarios mientras se estabilizan las condiciones de la estructura.