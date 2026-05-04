El Gobierno implementa nueva regulación en la reforma laboral para disminuir cargas patronales

La reciente estipulación judicial sobre la reforma laboral ha dado luz verde al Poder Ejecutivo para implementar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, una iniciativa destinada a fomentar la regularización de trabajadores no registrados.

El régimen fue oficializado a través del decreto 315/2026, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete. Esta regulación prevé una considerable reducción de las contribuciones patronales durante un período de cuatro años para aquellos empleadores que decidan incorporar empleados sin registro previo.

Beneficios del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral

Los empresarios que se acojan a este nuevo régimen recibirán incentivos significativos por cada nuevo trabajador que incorporen a sus plantillas. Sin embargo, deberán cumplir con condiciones específicas, tanto formales como administrativas, para garantizar que estos beneficios sean aplicables.

En este contexto, el decreto ha definido cuatro categorías de trabajadores que podrán acceder a estos incentivos: aquellos sin empleo registrado hasta diciembre de 2025, personas que estuvieron desempleadas durante los seis meses antes de su nueva contratación, ex monotributistas que no hayan trabajado en el sector privado en el último semestre, y empleados cuyo último vínculo laboral fue con el estado, ya sea nacional o local.

Condiciones para Acceder a los Beneficios

Para que una empresa pueda beneficiarse del Régimen, es necesario que esté registrada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las contrataciones elegibles son aquellas formalizadas y registradas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Es importante destacar que las altas bajo este régimen no pueden exceder el 80% del total de la nómina de empleados de la compañía.

El incentivo principal se traduce en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de trabajo, con alícuotas diferenciadas del 2% y el 3%. El 2% se destina a la seguridad social, mientras que el 3% se asigna exclusivamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). ARCA será responsable de los mecanismos de liquidación y pago correspondientes.

Obligaciones de los Empleadores

Los empleadores que no cumplan con las condiciones estipuladas deben regularizar sus contribuciones y podrán enfrentar penalidades. Además, ARCA implementará controles automatizados para garantizar el cumplimiento de las normativas.

Aporte al Fondo de Asistencia Laboral

Es vital mencionar que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral continúa siendo obligatoria para los trabajadores bajo este régimen. La falta de adhesión a este programa por parte de los empleadores limitará la posibilidad de acceder a los beneficios de manera retroactiva.

Todas las disposiciones relacionadas con la coordinación de planes sociales deberán ser gestionadas por ARCA en enlace con el Ministerio de Capital Humano para garantizar la continuidad de las prestaciones adecuadas.

La implementación de esta reglamentación llegó tras la anulación de una medida cautelar que había suspendido la reforma, permitiendo que el ejecutivo considerara los 83 artículos de la normativa como plenamente operativos.