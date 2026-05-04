Tragedia en Tornquist: Cuatro médicos pierden la vida en un brutal accidente tras una fiesta

Tragedia en la Ruta 76: Cuatro jóvenes médicos pierden la vida en un accidente

El fin de semana terminó en tragedia para un grupo de médicos que regresaban de una celebración. Un accidente devastador en la ruta provincial 76 dejó cuatro vidas destrozadas, mientras los sobrevivientes lidian con las secuelas.

Un fatal choque ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana del domingo en el kilómetro 227 de la ruta provincial 76, en la conocida «Abra de la Ventana». La colisión involucró a un Citroën C3 que transportaba a cinco médicos y un Ford Focus en el que viajaba una pareja de Olavarría. En medio de la tragedia, una de las víctimas logró enviar un mensaje de ayuda a su padre antes de fallecer.

Detalles del Accidente

El Citroën C3, que era conducido por Juan Ignacio Daulerio de 28 años, se encontraba en una parte de la ruta con curvas pronunciadas y banquinas irregulares. Aparentemente, el conductor perdió el control del vehículo al intentar tomar una de estas curvas y terminó colisionando con el Ford Focus que venía en sentido contrario. Al momento de la tragedia, iban a bordo las víctimas: Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quien era originaria de Colombia y estudiaba medicina en Argentina.

Sobrevivientes y Heridos

Juan Ignacio Daulerio es el único sobreviviente del Citroën y, aunque se encuentra fuera de peligro, aún no tiene información sobre el destino de sus compañeros. Los ocupantes del Ford Focus, Griselda Buchanan y Alejandro Daniel Prezzi, sufrieron lesiones menores, pero también están en recuperación.

El Contexto de la Ruta

La «Abra de la Ventana» es conocida por sus peligrosas curvas y la dificultad para evitar accidentes, especialmente para quienes no están familiarizados con el área. Autoridades locales afirmaron que en ese punto específico, a menudo ocurren colisiones debido a la falta de visibilidad. En el momento del accidente, el asfalto estaba marcado por el rocío, lo que podría haber contribuido a la pérdida de control del vehículo.

Investigación en Curso

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Al parecer, el Citroën se desplazó hacia el carril opuesto justo cuando el Ford Focus se aproximaba. El impacto fue devastador, causando que el Citroën se desplace hacia un canal de agua, impactando finalmente contra una pared rocosa. El testimonio de los sobrevivientes y la revisión de las condiciones de la ruta serán clave para entender lo sucedido.

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