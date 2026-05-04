Hantavirus: La infección detrás de 3 muertes en crucero de Ushuaia

Alerta por Hantavirus: Tres Muertos en Crucero entre Argentina y Cabo Verde

Un reciente brote de hantavirus ha cobrado la vida de tres personas en un crucero que navega entre Argentina y Cabo Verde, lo que ha generado preocupación a nivel internacional.

Tres víctimas mortales: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado hasta ahora un caso de hantavirus, mientras investiga otros cinco sospechosos. La OMS ha indicado que las autoridades continúan realizando pruebas de laboratorio para esclarecer la situación.

Detalles del Crucero

El hecho tuvo lugar a bordo del MV Hondius, un crucero polar de 107,6 metros de eslora que partió de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Este barco, operado por la empresa Oceanwide Expeditions, cuenta con capacidad para 170 pasajeros, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico a bordo.

¿Qué es el Hantavirus?

El hantavirus es un virus que se transmite principalmente a través de roedores. Los humanos generalmente se infectan por inhalación de partículas que provienen de excrementos secos de estos animales. La transmisión puede ocurrir al respirar aire contaminado con orina, excrementos o saliva de roedores, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Enfermedades asociadas al Hantavirus

El hantavirus puede causar dos enfermedades graves: 1. **Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH)**: Inicia con fatiga, fiebre y dolores musculares, y puede progresar rápidamente a síntomas respiratorios. La tasa de mortalidad en estos casos es aproximadamente del 38%. 2. **Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR)**: Afecta principalmente los riñones, presentando síntomas como hipotensión y hemorragias internas.

Casos de Hantavirus a Nivel Mundial

Se estima que cada año se registran alrededor de 150,000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal, siendo la mayoría en Europa y Asia. Más del 50% de estos casos ocurren en China. Desde 1993, los Estados Unidos han reportado 890 casos de hantavirus.

Prevención y Tratamiento

No existe un tratamiento específico para las infecciones por hantavirus. Los centros de salud recomiendan cuidados de soporte, que pueden incluir oxigenoterapia y ventilación mecánica en casos graves. Para prevenir la infección, es crucial evitar el contacto con roedores y mantener los hogares limpios y libres de estos animales.

Situación en Argentina

En Argentina existen dos cepas del virus hanta: Andes y Laguna Negra. La cepa Andes presenta la preocupación de poder transmitirse de persona a persona. El Boletín Epidemiológico Nacional informó más de 50 casos en el país entre principios de 2025 y mediados de 2026, con un incremento alarmante en la mortalidad asociada.

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