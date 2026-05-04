Petróleo sube 3% por tensión en Ormuz y Brent supera los US$ 110

Los precios internacionales del petróleo han experimentado un aumento significativo en medio de un clima de tensión creciente en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más cruciales para el comercio energético global. Esta escalada puede tener repercusiones importantes para la economía argentina.

El crudo Brent alcanzó más de US$ 110 por barril este lunes, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superó los US$ 105. Este incremento se registra después de una semana marcada por noticias de incidentes militares en la región, que han elevado las alarmas sobre la seguridad del transporte marítimo.

Incidentes que Aumentan la Inseguridad Marítima

Las tensiones han escalado luego de que se reportara un choque entre Irán y un buque de guerra estadounidense, un evento que ambos países han interpretado de maneras contradictorias. Además, Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán lanzó drones contra un petrolero de su propiedad, intensificando las amenazas sobre la seguridad en el estrecho.

Respuesta de Estados Unidos: El Proyecto Libertad

Frente a esta situación, Estados Unidos ha anunciado el “Proyecto Libertad”, mediante el cual se desplegarán destructores y aeronaves en el área para garantizar la seguridad en la navegación. El presidente Donald Trump se ha manifestado optimista sobre la posibilidad de un acuerdo con Irán, aunque el clima de tensión persiste.

La OPEP+ y la producción de petróleo

A pesar de que la OPEP+ ha decidido aumentar la producción de petróleo en 188,000 barriles diarios para junio, este anuncio no ha logrado calmar las preocupaciones del mercado. La percepción es que cualquier incremento en la producción queda opacado por el riesgo de interrupciones en el tráfico marítimo a través de Ormuz, esencial para el comercio de petróleo y gas.

Repercusiones Gloables del Aumento de Precios

El impacto de esta subida de precios no se limita al petróleo. El tráfico aéreo en Dubái ha disminuido considerablemente, y el comercio internacional también se ve afectado. Además, la inestabilidad en la región ha promovido esfuerzos diplomáticos, como el traslado de tripulantes iraníes desde un buque capturado, que buscan mitigar tensión.

Implicaciones para Argentina

Para Argentina, el petróleo cotizando por encima de los US$ 100 genera una presión económica significativa. Los costos de combustibles, el transporte y la inflación pueden verse alterados por estos cambios en el precio internacional del crudo. Aunque la nación busca afirmarse como un exportador energético, el aumento de precios también puede impactar sectores clave como la agricultura y la industria, intensificando la presión inflacionaria que el gobierno intenta controlar.

A medida que los precios del petróleo se ajustan, el equilibrio entre rentabilidad y costos se vuelve fundamental para el desarrollo económico local.