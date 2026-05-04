Kicillof se aferra a Córdoba: Nuevas estrategias y tensión con Llaryora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se dirige esta semana a Córdoba, un bastión enemigo para el kirchnerismo, con el objetivo de fortalecer su candidatura presidencial. Con el apoyo del sindicalismo, Kicillof busca cambiar la percepción de los cordobeses, tras el notable triunfo de Javier Milei en el balotaje de 2023.

Un Viaje con Futuro: Kicillof en Córdoba

Este viernes, Kicillof asistirá al congreso nacional anual de ATSA, el gremio de Sanidad, en La Falda, acompañado por Héctor Daer. Aunque los detalles de la agenda se definirán entre lunes y martes, ya se contemplan actividades como la firma de convenios con la Universidad Nacional y la municipalidad de Cosquín.

Estrategias Previas: Construyendo Relaciones

En una provincia donde el electorado tiene un fuerte rechazo hacia el kirchnerismo, Kicillof ha comenzado a preparar el terreno. Su participación virtual en un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Carlos Paz, junto al Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, forma parte de una estrategia más amplia para acercarse a la ciudadanía. «El enojo es más con la representación porteña del peronismo que con el peronismo en sí”, señaló un miembro de su gabinete para justificar esta iniciativa.

Divisiones y Alianzas: Relaciones Clave

Kicillof mantiene una relación cordial con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, aunque las agendas de ambos no se cruzarán oficialmente. Esta decisión busca evitar cualquier percepción de confluencia política entre ellos, dado que en Córdoba, Kicillof es asociado frecuentemente con Cristina Kirchner.

El Contexto Político: Desafíos en el Escenario Electoral

A pesar de la derrota en las elecciones recientes, fuentes cercanas al kirchnerismo indican que la aprobación de Milei ha disminuido entre 18 y 20 puntos en los últimos meses, aunque todavía cuenta con un respaldo cercano al 45%. Llaryora, que se enfoca en la política provincial, públicamente alinea su discurso con otras corrientes del peronismo que consideran que la estrategia debe alejarse del kirchnerismo y Milei.

Innovar con Nuevas Ideas: El Futuro del Peronismo en Córdoba

“Este es un año de construcción”, afirmó un experimentado dirigente peronista. Reconoció que en Córdoba presentarse como kirchnerista puede ser problemático y que el MDF representa una alternativa renovada. Kicillof también busca acercarse a líderes opositores como De la Sota y otros dirigentes que, al igual que él, desean establecer una nueva narrativa en el segundo distrito más poblado del país.