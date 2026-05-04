Manuel Adorni ofrece nueva conferencia de prensa tras reapertura de la sala de periodistas

La Casa Rosada vuelve a abrir sus puertas a los periodistas con la llegada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ofrecerá una conferencia de prensa tras meses de tensiones con la prensa. Este evento marca un giro en el difícil vínculo entre el gobierno y los medios de comunicación.

Este lunes, Manuel Adorni retoma las conferencias de prensa en la Casa Rosada, luego de la reapertura de la sala de prensa. La última vez que se llevó a cabo fue el 25 de marzo, en medio de controversias sobre sus viajes y el aumento de su patrimonio.

Un Entorno de Tensión con los Medios

Desde mayo del año pasado, el Gobierno ha implementado medidas más estrictas para la acreditación de periodistas. Redujeron a dos el número de titulares y un suplente por medio, permitiendo solo a 25 medios estar presentes. Esta medida dejó a muchas redacciones pequeñas sin acceso a la Casa Rosada.

Regulaciones y Sanciones

Además, se establecieron nuevos requisitos, incluyendo la firma de declaraciones juradas y la entrega de información sobre los medios. Un «código de vestimenta» para las conferencias y una serie de prohibiciones sobre el uso de dispositivos para grabar o fotografiar también se impusieron, con sanciones en caso de incumplimiento. Recientemente, esta normativa se aplicó a periodistas de TN, quienes fueron sancionados por filmar áreas prohibidas.

Prohibición de Acceso y Reacciones

En abril, se desató una polémica tras la divulgación de un informe acerca de una supuesta campaña mediática a favor de Rusia, lo que llevó a prohibir el ingreso a la Casa Rosada a periodistas de ciertos medios, incluidos A24.com y El Destape. Esta decisión ocurrió en el contexto de un clima de confrontación exacerbado entre el gobierno y la prensa.

Reapertura y Críticas

El 17 de abril, los periodistas pudieron volver a ingresar, pero la situación se tornó complicada nuevamente tras una denuncia a TN, que llevó al Gobierno a establecer una prohibición general. La medida fue objeto de criticas por parte de diversos sectores sociales y políticos, mientras el presidente defendía su postura en redes sociales.

¿Un Futuro Incierto para la Prensa en Argentina?

Finalmente, el pasado jueves, el Gobierno anunció la restauración del acceso a la prensa para este lunes, prometiendo una conferencia de Adorni. A pesar de los cambios, el ambiente sigue siendo tenso, dejando entrever que la relación entre el gobierno y los medios continuará marcada por conflictos.