Revolución en salud masculina: Hombre genera esperma a partir de tejido testicular congelado desde su infancia

Un innovador ensayo de fertilidad ha permitido a un hombre recuperar la producción de espermatozoides tras un trasplante de tejido testicular que había sido congelado 16 años antes, antes de someterse a quimioterapia en su infancia.

Este hito marca la primera vez que se demuestra que un trasplante de tejido testicular prepuberal criopreservado puede restablecer la producción de espermatozoides en un paciente adulto. El individuo, ahora de 27 años, almacenó su tejido a los 10 años, antes de iniciar un tratamiento agresivo para la enfermedad de células falciformes.

Un Futuro Esperanzador para la Fertilidad

La profesora Ellen Goossens, del Vrije Universiteit Brussel y líder del ensayo, destacó: “Este descubrimiento ofrece esperanza a muchas personas que desean tener hijos biológicos. Es alentador para los pacientes cuya muestra ya hemos almacenado”.

Desafíos en el Tratamiento

La quimioterapia y la radioterapia son vitales para combatir el cáncer infantil y otras enfermedades, pero a menudo dejan a los sobrevivientes con problemas de fertilidad. Si bien es posible preservar el esperma de hombres post-pubertad, no existe una opción similar para los niños prepubescentes.

El Pionero Banco de Tejido Testicular

Desde 2002, una clínica en Bélgica ha sido pionera en el almacenamiento de tejido testicular de pacientes prepuberales. Este tejido contiene células madre espermatogoniales, que son precursoras de los espermatozoides, y células de Sertoli, que apoyan su desarrollo.

Goossens comentó que en sus inicios, la investigación estaba en pañales: “Era un campo emergente, y no podíamos garantizar el éxito en la restauración de la fertilidad”. Ahora, los primeros pacientes han alcanzado la adultez y algunos buscan formar una familia.

Detalles del Trasplante Exitoso

En 2008, el paciente recibió un tratamiento intensivo de quimioterapia antes de un trasplante de médula ósea. En este marco, un testículo fue extraído, segmentado y congelado. El año pasado, se trasplantaron cuatro fragmentos del tejido en su testículo restante y otros cuatro bajo la piel del escroto.

Resultados Prometedores

Después de un año, los injertos fueron analizados, revelando que dos de ellos dentro del testículo produjeron espermatozoides maduros, que fueron recolectados y congelados. Dado que los fragmentos de tejido no están conectados directamente al conducto deferente, no se espera que los espermatozoides lleguen al semen de forma natural.

“Los espermatozoides que se obtuvieron se veían normales”, afirmó Goossens, aunque la fertilización de un óvulo sigue siendo una incógnita.

Otros Proyectos de Investigación

El profesor Rod Mitchell, que desarrolla un ensayo similar en el Centro de Salud Reproductiva de la Universidad de Edimburgo, también ha acumulado muestras de tejido testicular desde 2014 para más de 1,000 pacientes en el Reino Unido.

Con estos avances, Mitchell expresó: “Ahora hay prueba de que este enfoque puede funcionar. Espero que nuestro centro realice los primeros trasplantes muy pronto”.

Un Futuro con Más Oportunidades

A nivel mundial, más de 3,000 pacientes tienen tejido testicular almacenado, y se estima que unos 200 podrían beneficiarse en el Reino Unido cada año. Esta nueva posibilidad plantea un cambio significativo en las vidas de quienes enfrentan problemas de fertilidad tras tratamientos oncológicos.

Como añadido, el primer paciente está considerando un segundo trasplante para obtener más espermatozoides o iniciar el proceso de fertilización in vitro en un futuro cercano. Las esperanzas son altas y el potencial de esta técnica es emocionante para todos los involucrados.