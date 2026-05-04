Cosecha Histórica de Trigo: ¿De Qué Sirve si No Hay Ganancias?

El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, ofrece una mirada crítica sobre el escenario del trigo en Argentina, justo antes del congreso "A Todo Trigo 2026", el evento más importante del sector en la región.

En una conversación reciente con Canal E, Rivara destacó el contexto complicado que enfrenta el campo argentino, a pesar de la cosecha récord que se aproxima a las 28 millones de toneladas. “Estamos observando una situación bastante complicada”, comentó, subrayando que aunque los precios de los granos han mejorado, los costos de producción han aumentado considerablemente. “El precio de los insumos está subiendo fuertemente”, añadió.

Desempeño de la Cosecha: Más Allá de las Cifras

Rivara también reflexionó sobre el lema del congreso, enfatizando que “no sirve de nada cosechar 5, 6, o 8 mil kilos si al final el número no cierra.” Resaltó que, aunque el volumen de producción es esencial para obtener buenos resultados económicos, también es crítico considerar los costos involucrados.

La situación internacional juega un papel significativo en este escenario. Según el presidente, “la guerra ha generado un aumento importante en los precios del gasoil y los fertilizantes”, lo que añade incertidumbre a la ya ajustada ecuación económica de los productores. “Con estos resultados, los números son más ajustados; no son negativos, pero sí más ajustados”, aclaró.

Consejos Prácticos para Productores de Trigo

Ante los desafíos actuales, Rivara aconsejó a los productores adoptar una postura cautelosa. “Es recomendable ir tomando algunas posiciones”, afirmó, señalando que las decisiones pueden variar según la región. “Algunos productores, dependiendo de su ubicación geográfica, pueden permitirse esperar un poco más”, explicó.

Respecto a la proyección de precios, mantiene una expectativa moderada. “Espero que la guerra llegue a su punto más crítico y que pronto se encuentre una solución”, dijo, ilustrando su optimismo cauteloso sobre el futuro del mercado.

Por último, en respuesta a las preocupaciones de la industria molinera sobre el abastecimiento de trigo, Rivara aclaró que las dificultades para los molinos en conseguir su producto son “exclusivamente un tema comercial”.