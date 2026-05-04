Eugenia Tobal: «Siempre me desafío a mí misma»

La talentosa actriz y madre Eugenia Tobal comparte sus inquietudes sobre la actuación, la maternidad y el impacto de sus decisiones en su vida y su carrera.

Desafíos en el Escenario

Eugenia Tobal comienza su día con la rutina de llevar a su hija al colegio, pero ha encontrado un nuevo desafío en su vida profesional. La obra «El chat de mamis, una comedia en el cole» en el Multitabarís exige de ella un despliegue físico y emocional sin precedentes. Como «Becky», Tobal se mueve constantemente en el escenario, sintiendo con cada caída un nuevo moretón que, lejos de preocuparla, se convierte en parte de la magia de la actuación.

La Construcción del Personaje

En una conversación sobre su experiencia, Tobal explica: «Fue un reto. Cuando se me ofreció el papel, supe que quería explorar un lado diferente.» Aunque el personaje inicial era más familiar para ella, darle vida a Becky significaba despojarse de su propia esencia y crear algo completamente nuevo. Este proceso caótico la llevó a encontrar un equilibrio entre su identidad y la de su personaje.

El Despertar de una Actriz

La interpretación de Becky la ha sorprendido gratamente, recibiendo elogios del público que no esperaba. «Lo hice para mí, para mostrar una faceta de comedia que pocos conocen de mí», confiesa Tobal. Esta autenticidad también se refleja en su conexión con el personaje, compartiendo sencillez y humanidad, lo que la ha llevado a encontrar el verdadero sentido de su actuación.

Maternidad y Redes Sociales

Tobal, madre comprometida, también se involucra activamente en los grupos de mamás del colegio. Se describe como alguien que busca soluciones y que, al mismo tiempo, se enfrenta a las realidades de la crianza. «Los niños son sabios, y a menudo, son los padres quienes llevan la carga», reflexiona.

Reflexiones sobre la Madurez

Convertirse en madre a los 50 años le brinda a Tobal una perspectiva más relajada. Hoy, reconoce que la búsqueda de la perfección es una ilusión. «No existe la mamá perfecta; todos aprendemos en el camino,» afirma, resaltando la importancia de mostrarse vulnerable ante su hija para enseñarle que los errores son parte del aprendizaje.

Sobre la Maternidad y el Futuro

Tobal tiene embriones congelados y reflexiona sobre su futuro en este aspecto. Aunque todavía no ha tomado una decisión respecto a su uso, se muestra abierta a la posibilidad de donarlos para investigaciones científicas, buscando siempre una forma de contribuir al progreso.

Un Nuevo Enfoque ante la Vida

La madurez le ha traído un nuevo enfoque. «Cada año que pasa es una ganancia», dice Tobal, quien se plantea vivir plenamente, expresando emociones y abrazando cada experiencia.

Más Allá de la Actuación

Además de su carrera actoral, Tobal explora nuevas facetas, como la conducción en programas de cocina. «Me gusta experimentar y desafiarme,» destaca, dejando claro que no se detiene ante ninguna oportunidad.

Reflexiones Finales

Tobal también ha utilizado las redes para conectar con su audiencia, realizando recorridos por Buenos Aires, buscando expandir su proyecto. Concluye, «La vida es corta, hay que disfrutarla y aprender a vivir más liviano.»