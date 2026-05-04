EN VIVO: Manuel Adorni defiende la libertad de prensa en conferencia de prensa

La Casa Rosada regresa a la normalidad laboral al reabrir su Sala de Prensa, que había permanecido cerrada por diez días. Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomará la palabra en una conferencia esperada por periodistas y medios.

La Sala de Prensa de la Casa Rosada reanudó sus funciones hoy a las 07:00, poniendo fin a un cierre que había alterado el flujo habitual de información en la sede del Gobierno Argentino. La decisión de volver a abrir este espacio refuerza el compromiso con la libre circulación de noticias y la transparencia.

Un Regreso a la Comunicación Fluida

La reactivación de la sala se acompaña de una conferencia de prensa que será liderada por Manuel Adorni, quien volverá a interactuar con los medios en un formato que había sido pausado temporalmente. Esta reanudación busca restablecer el contacto con la prensa y mejorar la comunicación institucional.

Transmisión en Vivo: No Te Lo Pierdas

La conferencia de prensa se puede seguir en vivo a través de diferentes plataformas, donde se espera que Adorni aborde temas de relevancia actual.