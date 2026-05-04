Accidente mortal en camino rural: tres fallecidos, incluido un piloto de carreras

Tragedia en Fortín Olavarría: Un choque fatal deja tres muertos, entre ellos un piloto destacado

Un grave accidente en un camino rural de Fortín Olavarría, en el noroeste de Buenos Aires, ha cobrado la vida de tres personas, entre las que se encuentra un reconocido piloto de automovilismo. Dos personas más resultaron heridas en este trágico suceso.

El siniestro ocurrió el domingo al mediodía, en un sendero de tierra que conecta las localidades de Fortín Olavarría y Roosevelt, una distancia aproximada de 30 kilómetros. Según fuentes locales, los conductores de las dos camionetas involucradas —una Ford F-100 y una Chevrolet S-10— perdieron la vida en el lugar.

Identidades de las víctimas fatales

Los fallecidos han sido identificados como Luciano Ezequiel Bathis, de 33 años, ingeniero agrónomo y piloto destacado en su categoría, y Diego Sebastián Álvarez, de 47 años, un contratista rural. Ambos eran residentes de Fortín Olavarría, un pequeño pueblo de apenas 1.086 habitantes. Además, en el hospital se confirmó la muerte de Christian Rivero, de 20 años, oriundo de América. Dos menores, un adolescente de 17 años y un niño de 7, también resultaron heridos, y se encuentran bajo cuidado médico en estado reservado.

Determinaciones preliminares del accidente

Las autoridades están investigando las causas del choque y apuntan a que el polvo y el viento podrían haber reducido la visibilidad en el momento del accidente. Expertos en la materia llevan a cabo pericias para determinar si las camionetas circulaban a gran velocidad.

Intervención judicial y reacciones del automovilismo