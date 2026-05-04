Milei reabre la Sala de Prensa de Casa Rosada, pero persisten las restricciones

El retorno de los periodistas acreditados a la Casa Rosada ha generado un intenso debate, marcado por restricciones y medidas de seguridad que han elevado la tensión en el ambiente.

La reciente reanudación de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada no se ha dado sin polémicas: desde controles exhaustivos hasta restricciones de acceso que han levantado cuestionamientos sobre la libertad de prensa. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, retoma las conferencias de prensa bajo un clima de desconfianza y con un enfoque limitado a su situación legal.

Controles en el Acceso a la Prensa

Luego de que el Presidente Javier Milei decidiera cerrar la sala durante once días, las presiones judiciales han llevado al Gobierno a reabrir el espacio para la prensa. Sin embargo, las medidas adoptadas incluyen un riguroso chequeo de los nombres en listas de periodistas, así como la restricción de circulación en diversas áreas clave de la Casa Rosada.

Acceso Restringido y Zonas Vedadas

El acceso a algunos espacios emblemáticos, como el Patio de las Palmeras, ha sido cerrado para los periodistas, quienes ahora deben sortear una arquitectura de seguridad que limita su capacidad de informar. Las nuevas ventanas esmeriladas en los pasillos del primer piso han añadido otro nivel de opacidad, impidiendo la visibilidad de actividades significativas que ocurren en la Casa de Gobierno.

A partir de 2025, el acceso a esta área ya estaba restringido, obligando a los periodistas a abandonar la zona cada vez que el Presidente llegaba o partía. En este contexto, los controles de acceso se intensificaron, específicamente para el equipo de TN, que no pudo ingresar al edificio debido a una denuncia reciente.

Límite en la Interacción con Funcionarios

El primer piso, que conecta con el despacho del asesor Santiago Caputo, también ha visto cerrado su acceso. Este sector es crítico para los periodistas, ya que facilita el contacto directo con diversos funcionarios. Las restricciones se están interpretando como parte de una nueva dinámica dentro del Gobierno libertario que complica aún más la relación con los medios.

Justificación Oficial de las Restricciones

Manuel Adorni ha declarado que las medidas de seguridad son necesarias para garantizar la protección del Presidente. Aseguró que dicho protocolo se evaluará continuamente, con la posibilidad de levantar algunas restricciones si las condiciones permiten un flujo más libre.

En un ambiente donde el conflicto entre el Gobierno y los medios se torna cada vez más evidente, la comunidad periodística observa con preocupación los efectos que estas decisiones pueden tener sobre la libertad de expresión en Argentina.