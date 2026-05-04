Fallece médica en choque: era hija del ex piloto «Quique» Mansilla, rival de Ayrton Senna

Un siniestro vial en la ruta provincial 76, en la zona conocida como Abra de la Ventana, dejó un saldo trágico: cuatro médicos fallecieron tras un choque mientras regresaban de una celebración. La noticia ha conmovido a la comunidad y ha dejado huellas imborrables.

Entre las víctimas se encontraba Talía Araceli Mansilla, de 29 años, hija del célebre ex piloto Enrique «Quique» Mansilla, conocido por su competencia con Ayrton Senna en la Fórmula Ford 1600 británica. Talía, quien era también esposa del piloto de rally Francisco Martorelli, dejó atrás un profundo dolor.

Un Mensaje de Dolor Infinito

En un emotivo post en Instagram, Martorelli expresó su desconsuelo: «Arranco escribiendo esto en el peor viaje de mi vida, después de la llamada que nunca imaginé tener.» Su dolor se intensifica al mencionar, «La persona que más amo, mi compañera de todo, el amor de mi vida… ya no está.»

Detalles del Accidente

El accidente ocurrió cerca de las 7.15 de la mañana del domingo, a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76. Un Citroën C3, que transportaba a cinco profesionales de la salud, colisionó con un Ford Focus, en el que viajaba una pareja de Olavarría que se dirigía a Las Grutas, Río Negro, para pasar unas vacaciones.

Víctimas del Siniestro

Además de Talía, en el accidente perdieron la vida María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), originaria de Colombia y estudiante de Medicina en Argentina. El único sobreviviente del choque es el conductor del Citroën, Juan Ignacio Daulerio (28).

Las Consecuencias para los Sobrevivientes

La pareja que viajaba en el Ford Focus, Griselda Buchanan y Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, sufrieron fracturas en muñecas y piernas, pero están fuera de peligro. Relataron que, en el momento del impacto, el Citroën se «cruzó de golpe» en una curva, lo que dificultó su reacción.

Reflexión sobre la Seguridad Vial

Las autoridades subrayaron la importancia de la atención al conducir en tramos peligrosos, indicando que «fue una cuestión de segundos» lo que determinó el trágico suceso. La comunidad clama por una mayor conciencia sobre la seguridad vial en un contexto donde la vida de muchos puede cambiar en un instante.