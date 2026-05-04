Ventas PyMEs en Córdoba caen un 7,8%: Alerta por consumo en rojo

Las pequeñas y medianas empresas de Córdoba enfrentan un panorama sombrío tras un descenso del 7,8% en las ventas minoristas durante abril de 2026, según un informe de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM).

Un Deterioro Generalizado del Consumo

El último informe de FEDECOM, que analizó 380 comercios en la provincia, revela que 10 de los 11 sectores observados experimentaron descensos en comparación con el año anterior. Esta tendencia indica que el problema no es aislado, afectando a rubros clave como muebles, ferretería, electrodomésticos, indumentaria y alimentos, todos en un claro retroceso sin señales de recuperación inmediata.

Los Números que Marcan la Derrota

Entre los sectores más afectados, los datos indican un desplome en:

Muebles y decoración: -11,3%

-11,3% Ferretería y materiales de construcción: -9,8%

-9,8% Alimentos y bebidas: -8,8%

-8,8% Electrodomésticos y artículos electrónicos: -8,6%

-8,6% Indumentaria: -8,5%

El único rubro que se salvó de la tendencia negativa fue el de neumáticos y repuestos, con una leve alza del 2,5%.

Un Cambio en los Hábitos de Consumo

Además, se ha registrado un cambio notable en las formas de pago: el 67% de las transacciones se realizaron al contado, mientras que el uso de tarjetas de crédito cayó al 33%. Este cambio refleja las crecientes dificultades que enfrentan los consumidores para mantener su nivel de gasto en el comercio minorista.

Perspectivas a Futuro

Fausto Brandolín, presidente de FEDECOM, reconoció la situación crítica pero también destacó ciertos factores que podrían indicar un cambio: «A pesar del resultado negativo, la baja en las tasas de interés y una desaceleración en los precios mayoristas son signos de que estamos alcanzando un piso en esta crisis», afirmó.

Brandolín también mencionó que las negociaciones paritarias de marzo y abril podrían traducirse en una leve mejora en los próximos meses: «Esperamos que la situación mejore, aunque sea de forma moderada».