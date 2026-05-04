Fernando Camusso: ‘El salario real podría recuperarse con la inflación’

El inicio de mayo trae consigo un nuevo panorama financiero en Argentina, con titulares que apuntan hacia una desaceleración de la inflación y sus efectos en el mercado laboral y el crédito.

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, dialogó con Canal E y dio su visión sobre las tendencias actuales de la economía, destacando un descenso notable en las tasas inflacionarias que marcó un pico en marzo.

Desaceleración Inflacionaria: ¿Qué la Causa?

Camusso anticipa que la inflación de abril se ubicará entre 2,4% y 2,6%, un alivio en comparación con el 3,4% del mes anterior. Según él, este descenso se atribuye a factores estacionales que ya comienzan a estabilizarse: «Terminó un poco la estacionalidad del año», comentó.

Sin embargo, también advirtió sobre presiones externas, como los precios del combustible, afectados por el conflicto en Irán. «Hay que tener en cuenta estas variables externas que aún nos impactan», afirmó.

Los Efectos de la Inflación en el Salario Real

En cuanto a la relación entre la inflación y el poder adquisitivo, Camusso subrayó que «es posible que el salario real empiece a recuperarse» a medida que la inflación disminuya. No obstante, subrayó que no se debe esperar un cambio radical en las cifras mensuales: «No estoy tan seguro de que veamos un 1 adelante» como cifra inflacionaria.

La evolución del ingreso real podría ayudar a reducir la morosidad en los créditos. «A medida que los salarios se normalicen, esperaremos una caída en la mora de los créditos», afirmó Camusso. Este escenario podría brindar un respiro a quienes dependen de financiamiento.

Desafíos en el Sistema Financiero

A pesar de las proyecciones alentadoras, el sistema financiero de Argentina sigue enfrentando tensiones. Camusso aclaró que las moras son principalmente en créditos de consumo y no suelen extenderse más allá de los 90 días. «Creo que veremos una normalización gradual en los próximos meses», concluyó.