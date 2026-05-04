Síndrome de Couvade: La curiosa condición que hace a los papás sentir el embarazo

Los futuros padres a menudo sienten síntomas similares a los del embarazo, incluso sin gestar. Este fenómeno, conocido como síndrome de Couvade, pone de relieve la conexión emocional y física que experimentan durante este periodo crucial.

Un fenómeno inesperado: Muchos hombres experimentan náuseas, fatiga o incluso cambios de humor al enterarse de la llegada de un bebé. Este fenómeno, conocido como síndrome de Couvade, ha sido objeto de estudio en los últimos años.

Afectando a todos los involucrados

Catherine Caponero, obstetra-ginecóloga, describe el síndrome como un «embarazo por empatía». Este malestar no solo lo sufren los hombres, sino también miembros de la pareja del mismo sexo, futuros abuelos y otros familiares cercanos.

¿Cuáles son los síntomas?

Desde náuseas hasta dolores de espalda, los síntomas del síndrome pueden aparecer durante el primer y tercer trimestre del embarazo. Aunque varían, muchos hombres aseguran haber experimentado malestar similar al de sus parejas gestantes.

Un fenómeno más común de lo que se cree

Varios estudios apuntan a que el síndrome de Couvade podría ser más común de lo que se pensaba originalmente. Un estudio encontró que más del 50% de los hombres en Estados Unidos reportaron haber sentido síntomas durante el embarazo de sus esposas.

La falta de reconocimiento formal

A pesar de su prevalencia, el síndrome de Couvade no está clasificado oficialmente en manuales médicos, lo que abre un debate sobre la naturaleza del mismo. Expertos sugieren que puede ser consecuencia de una combinación de factores biológicos y psicológicos.

Antropología y Couvade

El término ‘couvade’ proviene del francés «couver», que significa incubar. Esta tradición, que se remonta a prácticas ancestrales donde los padres mostraban comportamientos de cuidado, refleja la implicación emocional en los roles de paternidad.

Cambios ante la llegada de un hijo

Los expertos coinciden en que el estrés asociado a la paternidad puede manifestarse no solo en la madre, sino también en el padre. El inicio de un nuevo rol conlleva expectativas y cambios que pueden ser abrumadores, dándole sentido a estos síntomas.

Motivos subyacentes del síndrome

Investigaciones recientes sugieren que, además de la parte emocional, exista una base hormonal que podría contribuir al síndrome. Cambios en los niveles de testosterona y estrógenos han mostrado relación con el comportamiento paternal y el cuidado del recién nacido.

La experiencia de la paternidad

El proceso de convertirse en padre es complejo y se traduce en ajustes psicológicos y emocionales significativos para ambos padres. La presión social también juega un papel importante, haciendo que algunos hombres sientan que deben ocultar su vulnerabilidad.

Couvade: un acto de empatía o una patología?

Muchos intelectuales sugieren que los síntomas podrían ser una forma subconsciente de empatía hacia la pareja embarazada. Esta conexión emocional se ve reflejada en las decisiones cotidianas que asumen para apoyar a las futuras madres.

En conclusión, el síndrome de Couvade se presenta como un fenómeno fascinante que subraya la complejidad de la experiencia de la paternidad, revelando cómo la salud emocional y el bienestar de ambos padres están interconectados.