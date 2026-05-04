Moría Casán revela la incomodidad de Juana Viale en los Martín Fierro de la Moda

Moria Casán compartió momentos impactantes de una conversación privada con Juana Viale, donde la actriz desnudó su malestar tras la reciente ceremonia de los Martín Fierro de la Moda.

El Impacto de las Críticas en Juana Viale

Durante su programa en El Trece, Moria Casán reveló detalles sobre una charla reveladora con Juana Viale en la gala de la revista Caras. El intercambio tuvo lugar en un evento marcado por tensiones y controversias.

Viale, quien comenzó su intervención compartiendo buenas noticias sobre su abuela Mirtha Legrand, también abordó las críticas que recibió por su apariencia en la misma gala. Aunque resultó premiada como la mejor vestida, su look fue objeto de comentarios negativos, particularmente de Fabián Medina Flores, quien la nombró «una de las peor vestidas».

El Descontento de la Conductora

Moria, al comentar la charla, afirmó que Juana se sintió «vampirizada» no por el evento en sí, sino por las malas energías que inundaban el ambiente. «Estaba indignada», reveló la actriz, aludiendo a la atmósfera tensa que permeaba la ceremonia organizada por APTRA.

Además, Moria recalcó que Juana no podía creer las afirmaciones de Medina Flores, manifestando su deseo de invitarlo a su programa para discutirlo. La famosa conductora expresó su frustración por el «mal clima» vivido durante la gala y parecía aún cautivada por la intensidad de las críticas que enfrentó.

Reflexiones sobre el Entorno del Show Business

El intercambio entre Juana y Moria no solo expone las experiencias personales de las conductoras, sino también un retrato more profundo de la presión que enfrentan en el mundo del espectáculo. La conversación pone de relieve cómo las percepciones del público pueden afectar emocional y profesionalmente a quienes están en el ojo público.