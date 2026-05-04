Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja tres muertos

Una devastadora explosión en una planta de fuegos artificiales en la provincia de Hunan ha dejado un trágico saldo de tres muertos y numerosos heridos, sacudiendo a la comunidad local.

Este lunes, una poderosa explosión reventó en una fábrica ubicada en el distrito de Liuyang, cerca de la ciudad de Changsha. El impacto fue tan severo que dañó considerablemente las instalaciones de producción, según informaron las autoridades de emergencia locales.

Detalles del Incidente

La tragedia tuvo lugar a las 16:43, hora local, y causó la muerte instantánea de tres trabajadores. En total, al menos 25 personas resultaron heridas, de las cuales dos están en estado crítico. Los heridos están siendo atendidos en centros de salud de la zona mientras las autoridades continúan evaluando la situación.

Operativos de Rescate

Tras la explosión, equipos de bomberos y servicios de emergencia se movilizaron al lugar para realizar tareas de rescate. Las operaciones de asistencia se extendieron durante varias horas con el fin de garantizar la seguridad en la zona afectada y ayudar a aquellos que necesitaban atención médica inmediata.

Reacciones y Consecuencias

Este trágico evento ha generado preocupación sobre la seguridad en la industria de la pirotecnia en China, dado que este tipo de accidentes son preocupantemente frecuentes. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del estallido y prevenir futuras tragedias.