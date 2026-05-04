Premios Platino: Revelan primeros ganadores y ‘El Eternauta’ obtiene cinco estatuillas

La serie argentina El Eternauta comienza su camino en los Premios Platino con un fuerte impulso, al llevarse ya dos estatuillas en las categorías actorales. La ceremonia principal está programada para el 9 de mayo y promete más sorpresas.

En la primera entrega de premios, *El Eternauta*, protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Bruno Stagnaro, se destacó particularmente, logrando importantes reconocimientos. Estos premios se entregan en el marco de una nueva Ceremonia de Apertura, diseñada para esta edición con el propósito de dividir la gala en dos jornadas.

Reconocimientos Actuales para *El Eternauta*

Dentro del ámbito interpretativo, César Troncoso recibió el galardón a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto en la categoría de Miniseries o Teleseries. Por su parte, Andrea Pietra fue premiada como Mejor Interpretación Femenina de Reparto en el mismo rubro, ambos por su participación en esta aclamada producción que adapta el clásico de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

Más Premios para la Producción Argentina

La serie no se limitó únicamente a las categorías actorales. Federico Jusid ganó el premio a la Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie. Además, Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow se alzaron con el premio a la Mejor Dirección de Montaje, mientras que Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol fueron reconocidos por los Mejores Efectos Especiales en series.

El Futuro de *El Eternauta* en el Ceremonial Principal

Con estos logros, *El Eternauta* reafirma su posición en el ámbito internacional y se prepara para competir en la ceremonia principal. La serie optará al título de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, y Ricardo Darín apunta también al premio por Mejor Interpretación Masculina en esta categoría. En esta terna, competirá contra figuras como Álvaro Morte (Anatomía de un Instante), Javier Cámara (Yakarta) y Leo Sbaraglia (Menem).

Otros Ganadores Destacados

En esta primera ronda de reconocimientos, se destacó Álvaro Cervantes como Mejor Actor de Reparto por *Sorda*, y Camila Pláate como Mejor Actriz de Reparto por *Belén*, la cual fue dirigida por Dolores Fonzi y también recibió un galardón por su compromiso con la educación en valores a través del cine.

Detalles de la Ceremonia Principal

La gran gala de los Premios Platino se llevará a cabo el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México. En esta ocasión se entregarán las categorías más anticipadas de la noche, que incluyen Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y los principales premios de actuación en cine y series.

Conducción y Reconocimientos Especiales

La ceremonia será presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, y contará con un momento especial en el que se otorgará el Platino de Honor a Guillermo Francella, quien será reconocido por su destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, marcando así su contribución a la memoria colectiva del público iberoamericano.

Además, Francella también figura entre los nominados a Mejor Interpretación Masculina por su actuación en Homo Argentum, una producción en la que aborda el reto de interpretar a 16 personajes distintos.