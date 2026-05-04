Después del fin de semana largo, el mercado local se reactiva: acciones a la baja y bonos en alza

Los mercados financieros inician sus actividades después del feriado de mayo en medio de un clima de incertidumbre global. Aquí te contamos lo último sobre el comportamiento de las acciones y el tipo de cambio.

El comienzo del mes de mayo trae consigo una caída en las acciones locales, influenciadas por la preocupación internacional debido a la tensiones en Medio Oriente. Mientras tanto, en Wall Street, los bonos soberanos en dólares están mostrando señales de recuperación.

Movimientos en Wall Street

Tras un prometedor inicio de mes, los índices en Wall Street se presentan a la baja en la preapertura de lunes 4 de mayo, especialmente debido al aumento de tensiones en Medio Oriente. Por otro lado, el precio del petróleo continúa en ascenso, superando los 111 dólares por barril, con aumentos diarios constantes que superan el 3%.

Los ADR argentinos se están comportando de manera diversa, con avances liderados por Cresud (+2,7%), Irsa (+2,6%) y Pampa (+0,9%). Aunque en el contexto general, el riesgo país ha aumentado un 0,2% hasta 540 puntos básicos, según datos de J.P. Morgan.

Sobre el Tipo de Cambio

En el contexto del mercado cambiario, el lunes 4 de mayo el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con un aumento de $15 respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista también muestra un incremento, alcanzando los $1.394.

El dólar blue se posiciona en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta. Por su parte, el MEP opera a $1.438 y el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.495.

Tendencias Globales en las Bolsas

En Estados Unidos, el S&P 500 experimenta una caída del 0,09%, mientras que el Nasdaq Composite, que incluye a empresas tecnológicas, avanza 0,09%. El Dow Jones, por su parte, muestra un descenso del 0,40%.

En el ámbito europeo, el Euro Stoxx se reduce un 1,07%. El DAX alemán se contrae un 0,29% y el CAC francés un 0,89%. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong aumenta un 1,21%, mientras que el Kospi de Corea del Sur destaca con un ascenso impresionante de 5,21%.

Compras del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reporta que adquirió más de 207 millones de dólares el 30 de abril, acumulando un total de 2.770 millones en el mes. Esto sitúa el total de compras en el primer cuatrimestre en aproximadamente 7.155 millones de dólares.

Las reservas del BCRA cerraron abril en 44.483 millones de dólares, con una caída de 728 millones en comparación con el día anterior, debido a pagos por el BOPREAL. Desde que se introdujo el nuevo esquema cambiario, el Central ha comprado divisas en todas las ruedas, obteniendo un promedio diario de cerca de 90 millones de dólares.