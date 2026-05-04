Encuesta revela que el 71,2% exige un cambio, pero la oposición carece de liderazgo claro

A medida que se acercan las elecciones, un nuevo sondeo revela que una notable mayoría de la población argentina está lista para un cambio radical en la conducción del país. Sin embargo, el desafío radica en la falta de líderes que puedan canalizar ese deseo.

Según un análisis realizado por la consultora Zuban Córdoba, el 71,2% de los argentinos siente que es momento de un recambio gubernamental. Esta revelación no solo subraya el descontento, sino que también expone una preocupante incertidumbre sobre quién podría liderar ese cambio. La desaprobación al actual gobierno alcanza un alarmante 64,5%, generando un ambiente de tensión tanto para el oficialismo como para la oposición, que todavía busca consolidar una figura que agrupe el descontento popular.

Encuesta Revela: ¿Quién Tiene el Voto Asegurado?

El escenario actual presenta un mapa electoral desfragmentado. En el ámbito de los votos seguros, Victoria Villarruel lidera con un 23,2%, seguido de cerca por Sergio Massa con 21,3%. Los resultados muestran a Mauricio Macri con un 20,1%, Patricia Bullrich con 18,1%, y Axel Kicillof con 16,3%. El actual presidente, Javier Milei, se posiciona con un 12,7% en preferencia.

Dudas en el Electorado: Voto Probable y Rechazos

Al analizar el “voto probable”, las diferencias son más sutiles, creando un panorama de competencia cerrada: Bullrich alcanza un 56,4%, Milei un 57,2% y Macri un 56,8%, mientras que Massa se ubica en 44,3%, Villarruel en 44,9% y Kicillof en 43,8%. Sin embargo, todos los candidatos enfrentan un alto índice de rechazo. Por ejemplo, el 21,3% afirma que nunca votaría por Massa, un 20,1% por Macri y un 23,2% por Villarruel, lo que complica la formación de alianzas sólidas.

Proyecciones Electorales: El Descontento Persiste

En la evaluación de partidos, el peronismo (PJ – Fuerza Patria) obtiene un 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%. Un sorprendente 27,2% de los encuestados aún está indeciso. En un horizonte más fragmentado, el 31,7% sigue sin definir su elección, mientras que el 30,5% se alinea con el PJ y el 23,9% con el oficialismo.

El Clamor por Cambio Sin un Líder Definido

El resultado del estudio refleja claramente una fuerte demanda de cambio, pero también una falta de liderazgo que aglutine esas esperanzas. El 71,2% que aboga por un giro significativa en la política no ha identificado aún a un candidato que represente esa necesidad. En este clima de incertidumbre, todos los candidatos muestran síntomas de competitividad, pero también debilidades. Quien logre articular una propuesta atractiva podría obtener una ventaja crucial en esta contienda electoral abierta, donde el futuro del país está en juego.