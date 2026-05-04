Reservas en Aumento, Pero el Riesgo País Persiste: ¿Qué Falta?

Mientras el Banco Central de Argentina ha acumulado u$s7.151 millones en lo que va del año, el riesgo país se aferra a niveles entre 500 y 600 puntos, evidenciando que la recuperación económica aún depende en gran medida del sector agrícola.

Reservas en Aumento y Bonos Inamovibles

A pesar de que el Banco Central ha logrado adquirir un notable monto de divisas, la situación económica del país no refleja directamente esta mejora. Actualmente, las compras de dólares han superado el 70% de la meta oficial para 2026, sin embargo, esto no ha logrado mover el mercado de bonos que continúa presenta una dinámica débil. A día de hoy, los bonos soberanos parecen estar atrapados en un ciclo de incertidumbre, sin avanzar en valor y con Wall Street mostrando recelos ante los activos argentinos.

Factores que Afectan la Recuperación del Mercados de Valores

Esta cautela del mercado responde a múltiples factores como el deterioro de la imagen pública del gobierno, la creciente aversión al riesgo global y aún persiste una interrogante sin respuesta: ¿cómo manejará el ministro Caputo las obligaciones de deuda externas programadas para 2026 y 2027?

Una Mejoría con Raíces en el Agro

Marzo marcó un mes de mejora en la economía real, según datos de la consultora Equilibra, que reportó un incremento interanual del 1,5% en la actividad económica. Sin embargo, este crecimiento se debe en gran medida al desempeño del sector agrícola, el cual tuvo un impresionante aumento del 15% interanual. Sin esta contribución, el panorama de la actividad económica queda gris.

Diversidad en el Consumo: Autos vs. Motos

Los datos de consumo revelan una recuperación desigual. En abril, los patentamientos de autos cayeron un 13,6% interanual, mientras que el mercado de motos alcanzó niveles récord con 80.737 unidades patentadas, representando un aumento del 51,5% interanual. Esto sugiere que, aunque las motos se presentan como una opción más accesible y asequible, los autos siguen siendo una inversión más complicada.

Expectativas del Gobierno y el Mercado

Si bien el gobierno ha logrado acumular divisas y recuperar cierto aliento en el ámbito financiero, tanto el mercado como la población continúan a la espera de una mejora tangible que se refleje no solo en las cifras, sino también en la vida cotidiana.