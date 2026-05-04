Luis Brandoni: Primer homenaje a dos semanas de su fallecimiento

Homenaje a Luis Brandoni: Un Tributo en el Escenario de su Vida

El mundo del espectáculo argentino se prepara para rendir un emotivo homenaje al querido actor Luis Brandoni, quien falleció el 20 de abril. La cita será en el emblemático Teatro Multitabaris, un lugar que guarda un lugar especial en la trayectoria de este ícono.

El homenaje a Luis Brandoni está convocado para el miércoles 6 de mayo a las 17:45, donde familiares, amigos, colegas y prensa se reunirán para recordar su legado. Este acto se llevará a cabo en el mismo escenario donde Brandoni brilló hasta sus últimos días, interpretando la obra ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra.

Un Encuentro con Significado

El Teatro Multitabaris será el lugar donde se celebrará este primer tributo. En un comunicado oficial compartido en redes sociales, se invita a un «encuentro de familia, amigos y colegas» en el espacio que siempre fue su hogar artístico. La ceremonia se presenta como una oportunidad única para despedirlo colectivamente y honrar su excepcional carrera.

Un Legado Inigualable

Brandoni, considerado una de las figuras más relevantes de la cultura argentina, dejó su huella en teatro, cine y televisión a lo largo de varias décadas. Su nombre se asocia a numerosos éxitos que marcaron a varias generaciones y su presencia en la vida pública del país fue constante y significativa.

El Impacto de su Partida

La noticia de su fallecimiento, tras complicaciones de salud derivadas de una caída en su hogar, causó una profunda conmoción en la comunidad artística. Este icónico actor, quien cumplía 86 años pocos días antes de su muerte, sigue siendo recordado por todos aquellos que disfrutaron de su talento y carisma.

Un Último Adiós en la Legislatura

Los restos de Brandoni fueron velados en la Legislatura porteña, donde cientos de admiradores y colegas, incluidos figuras destacadas como Guillermo Francella y Graciela Borges, se acercaron para rendir homenaje. Este acto final también refleja el cariño y respeto que supo ganar a lo largo de su trayectoria.

Esperando la Afluencia de Su Público