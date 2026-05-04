Babasónicos regresa a Córdoba: un concierto imperdible con clásicos y nuevos temas

La icónica banda argentina Babasónicos ofrecerá un concierto imperdible el 23 de octubre en Plaza de la Música, donde presentarán su innovador disco “Cuerpos Volumen I” junto a sus clásicos atemporales.

Entradas a la Venta Muy Pronto

Las entradas para este evento exclusivo se habilitarán el martes 5 de octubre en preventa a través de Naranja X. A partir del miércoles 6, la venta general podrá realizarse por medio de Edén Entradas.

Una Gira que Marcará Tendencia

Este recital forma parte de la gira que acompaña su reciente trabajo discográfico, aclamado por la crítica como uno de los mejores del año. La propuesta visual y sonora promete una renovada experiencia, diferente a las presentaciones anteriores del grupo.

Babasónicos: Un Ícono del Rock Argentino

Con una carrera que se ha consolidado a lo largo de los años, Babasónicos sigue siendo uno de los artistas más escuchados en Argentina, dominando las listas de airplay y capturando la atención de nuevas audiencias. Diversas publicaciones internacionales los catalogan entre las bandas más influyentes del rock en español.

Remixes que Transforman el Sonido

En adición a su nuevo álbum, la banda ha lanzado una versión remix de uno de sus cortes, titulado “Tiempo Off (Colyn Remix)”. Este enfoque, realizado por el DJ Colyn, introduce un interesante matiz electrónico, expandiendo así el horizonte sonoro del grupo.