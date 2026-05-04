Passalacqua: ‘La desregulación yerbatera no es libertad’

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, advierte sobre las consecuencias devastadoras de la desregulación en el sector yerbatero, subrayando la falta de apoyo a los productores locales.

Las Consecuencias de la Desregulación en el Mercado Yerbatero

Durante su intervención en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, Passalacqua destacó que la actual desregulación no promueve la libertad, sino que favorece la concentración económica a expensas de los productores.

“La crisis es real, pero no todos la están padeciendo de la misma manera,” expresó, señalando que el productor es el eslabón más débil, cargando con el mayor peso del ajuste mientras el sector industrial preserva sus márgenes de lucro.

“El modelo actual de retiro del Estado Nacional afecta profundamente al corazón productivo de Misiones, negando los precios justos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) solía garantizar,” agregó Passalacqua.

Actualización de Precios y su Impacto Económico

El mandatario recordó que la solicitud de un precio de $505 por kilo de hoja verde, planteada un año atrás, ahora debería ser de $700, en un contexto de creciente inflación.