Passalacqua: ‘La desregulación yerbatera no es libertad’

Mauricio Passalacqua Denuncia la Crisis de los Productores de Yerba Mate en Misiones
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, advierte sobre las consecuencias devastadoras de la desregulación en el sector yerbatero, subrayando la falta de apoyo a los productores locales.
Las Consecuencias de la Desregulación en el Mercado Yerbatero
Durante su intervención en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, Passalacqua destacó que la actual desregulación no promueve la libertad, sino que favorece la concentración económica a expensas de los productores.
“La crisis es real, pero no todos la están padeciendo de la misma manera,” expresó, señalando que el productor es el eslabón más débil, cargando con el mayor peso del ajuste mientras el sector industrial preserva sus márgenes de lucro.
“El modelo actual de retiro del Estado Nacional afecta profundamente al corazón productivo de Misiones, negando los precios justos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) solía garantizar,” agregó Passalacqua.
Actualización de Precios y su Impacto Económico
El mandatario recordó que la solicitud de un precio de $505 por kilo de hoja verde, planteada un año atrás, ahora debería ser de $700, en un contexto de creciente inflación.
“Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía,” enfatizó.
Acciones del Gobierno de Misiones para Proteger a los Productores de Yerba Mate
Passalacqua subrayó que su administración no solo ha recurrido a la vía judicial, sino que ha implementado medidas concretas para apoyar al sector. “Otorgamos descuentos al cheque y créditos a tasa subsidiada que han beneficiado especialmente a las cooperativas para la recolección y secado de hoja verde,” explicó.
Asimismo, destacó la creación del “Centro de Transacciones de la Yerba Mate (CETYM)”, una iniciativa destinada a mejorar la trazabilidad y transparencia en las operaciones comerciales.
Por último, el gobernador vinculó estas acciones con una estrategia más amplia para defender al sector, revelando que Misiones ha demandado al Estado Nacional para restaurar las facultades del INYM. “Nuestro compromiso con los productores y sus asociaciones es firme,” concluyó Passalacqua.