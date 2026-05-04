El Precio que Paga el Consumidor por la Concentración del Mercado

La iniciativa de Lógica Asociación Civil sobre la transparencia fiscal representa un avance crucial, pero surge una pregunta esencial: ¿realmente se reflejan las reducciones de tasas e impuestos en los precios finales que paga el consumidor?

Cuando un municipio decide disminuir tasas o simplificar trámites, se esperaría que esto se tradujera en una baja de precios. Sin embargo, experiencias en localidades como Capitán Sarmiento y Tres de Febrero indican que las empresas no siempre trasladan esas reducciones a sus clientes.

La Paradoja de los Impuestos

En contraste, en áreas donde los impuestos han aumentado, como Pilar y Lanús, los precios efectivamente incrementan. Esto se ve acompañado por campañas empresariales que explican el impacto de esos aumentos, así como una justificación clara por parte de las autoridades municipales. La contradicción es clara: los intendentes que aumentan impuestos comunican sus decisiones, mientras que aquellos que los reducen no exigen la misma responsabilidad a los comercios.

Desmitificando la Relación entre Regulaciones y Precios

La expectativa de que una baja en impuestos se refleje de inmediato en los precios es errónea, ya que esta correlación solo se sostiene en un mercado competitivamente saludable. La realidad argentina, marcada por décadas de escasa competencia y dinámicas oligopólicas, dificulta que dichas reducciones impacten efectivamente en los precios finales.

A pesar de que la transparencia fiscal otorga claridad sobre la gestión pública, no es suficiente para modificar el comportamiento de los formadores de precios.

El Consumidor y su Desigualdad de Poder

El consumidor se encuentra en una desventaja notable. Sin capacidad para fijar precios ni negociar tasas, y en sectores donde la oferta es limitada, depende de las decisiones empresariales y fiscales. Aunque la transparencia fiscal es un paso positivo, no puede por sí sola resolver la disparidad estructural que influye en los precios.

Compromiso Necesario: Impuestos y Precios Lógicos

Para que los principios de Lógica—Impuestos Lógicos, Gasto Lógico, Precios Lógicos y un País Lógico—sean efectivamente beneficiosos, es imperativo que el sector privado actúe:

Reducir precios donde se disminuyen impuestos.

Fomentar el comercio en municipios que alivian la carga fiscal, promoviendo competencia regional.

Demostrar que la disminución de impuestos puede llevar a un aumento en la recaudación, al estimular la actividad económica.

Sin un compromiso tangible, las ambiciones de Lógica seguirán siendo valiosas, pero insuficientes para generar cambios reales.

*Juan Carlos Soldano Deheza es economista.