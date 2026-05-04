Ámsterdam prohíbe la publicidad de carne en sus calles: una medida sorprendente

La ciudad de Ámsterdam marca un hito al convertirse en la primera capital que elimina la publicidad pública de productos cárnicos y combustibles fósiles, un esfuerzo por promover la sostenibilidad ambiental y la reducción de consumo de carne.

Un Cambio Radical en el Paisaje Urbano

Desde el 1 de mayo, la capital neerlandesa ha despojado sus calles de anuncios de hamburguesas, automóviles de gasolina y vuelos, transformando el paisaje publicitario de la ciudad. En lugares antes ocupados por promociones de productos cárnicos y viajes baratos, ahora brillan carteles de atracciones culturales como el Rijksmuseum y eventos de música.

Objetivos Ambientales de Ámsterdam

Los funcionarios de la ciudad han expresado que esta decisión es un paso hacia sus metas de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y reducir a la mitad el consumo de carne entre los residentes para el mismo año.

Apoyo y Opiniones de los Líderes Locales

La política respaldada por figuras como Anneke Veenhoff, del Partido de la Izquierda Verde, señala que la crisis climática requiere acciones decisivas. «¿Qué sentido tiene alquilar espacios públicos para promover lo que buscamos combatir?» afirma Veenhoff.

Anke Bakker, del Partido por los Animales, añade que la prohibición no limita la libertad, sino que busca, en cambio, liberar a los ciudadanos de las presiones comerciales constantes.

Críticas a la Nuevas Restricciones

A pesar de la aprobación local, la legislación ha suscitado críticas. La Asociación Holandesa de Carne ha calificado la medida de «indeseable» y sostiene que la carne es una fuente vital de nutrientes que debe seguir visible en el mercado.

Además, la Asociación Holandesa de Agentes de Viajes ha expresado su preocupación por las restricciones a la publicidad de vacaciones que incluyen vuelos, asegurando que ello atenta contra la libertad comercial.

Influencias Globales y Nuevas Iniciativas

Ámsterdam se suma a un creciente movimiento global que busca restringir la publicidad de productos dañinos para el medio ambiente. Ciudades como Haarlem, Utrecht y Nijmegen están liderando esfuerzos similares. A nivel nacional, Francia ya cuenta con prohibiciones en este ámbito.

Impacto y Reacción

Aunque la eliminación de anuncios de carne y combustibles fósiles en espacios públicos es un paso simbólico, los expertos advierten sobre la importancia de evaluar su verdadero impacto en los hábitos de consumo. La profesora Joreintje Mackenbach ve en esta iniciativa «un experimento natural» que podría revelar cambios en la percepción social respecto a la alimentación y el consumo responsable.

Mientras tanto, algunos activistas, como Hannah Prins, resaltan la importancia de cambiar las normas societarias sobre el consumo, sugiriendo que al eliminar la publicidad agresiva, se fomenta un estilo de vida más consciente y sostenible.