La Justicia de Rosario ordena vacunar a un bebé en camino, ante la negativa de sus padres.

La decisión judicial busca salvaguardar la salud del recién nacido frente a crecientes rechazos a la inmunización en el sistema de salud argentino.

Un fallo reciente en Rosario ha determinado que un bebé por nacer debe ser vacunado siguiendo el calendario de inmunizaciones obligatorias, a pesar de que sus padres se oponen a dicha medida. La intervención judicial subraya el derecho del niño a recibir la protección necesaria desde su nacimiento.

Vacunación Obligatoria y Bienestar Infantil

La Justicia argumentó que el bienestar del recién nacido está por encima de las objeciones de los padres. Sin justificación médica válida para su negativa, deberán permitir la vacunación, que incluye vacunas esenciales como la hepatitis B y la BCG.

Un Aumento en la Negativa a Vacunarse

De acuerdo con La Capital, se ha documentado un aumento en la resistencia a vacunar a los niños conforme al plan nacional de inmunización. Aunque este fenómeno es minoritario, la tendencia es preocupante, evidenciando un cambio en las percepciones sobre la salud pública.

Mecanismos Legales en Acción

Ante el creciente rechazo a las vacunas, se han activado mecanismos legales. La abogada Agustina Ostoich explicó que, tras la negativa de los padres a la vacunación, el caso fue reportado a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y, posteriormente, a los tribunales de justicia.

La Intervención Judicial

El tribunal se basó en el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que guía las decisiones relativas a la salud y el bienestar infantil. La resolución enfatiza que la responsabilidad parental tiene límites cuando se pone en riesgo la salud de los menores.

Implicaciones de la Negativa a Inmunizar

El fallo judicial no solo se ocupa del caso individual, sino que también aborda el impacto más amplio de la negativa a vacunar. Esta resistencia puede debilitar la inmunidad colectiva y aumentar la probabilidad de brotes de enfermedades prevenibles.

Un Sistema de Salud Comprometido

La vacunación se considera un pilar fundamental de la salud pública en Argentina, de acuerdo con la ley 27.491 que establece la obligatoriedad de las vacunas como un bien social y de interés nacional. En caso de incumplimiento, la ley prevé la aplicación compulsiva de las vacunas.

Seguimiento del Caso por Autoridades Correspondientes

Finalmente, la Justicia ha dispuesto que organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes realicen un seguimiento continuo del caso, asegurando que se respeten los derechos fundamentales del niño frente a decisiones que puedan afectar su salud.