Trump Despliega Buques de Guerra para Romper el Bloqueo de Irán en el Estrecho de Ormuz

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado la controvertida operación “Proyecto Libertad”, promovida por Donald Trump, para liberar a cientos de barcos y sus tripulaciones atrapados en el estratégico estrecho de Ormuz. Esta decisión agrava la ya tensa situación en una región al borde del conflicto a gran escala, mientras Irán busca reafirmar su bloqueo.

La operación comenzó el pasado lunes tras un anuncio por parte de Trump en su red social, elevando las tensiones en medio de un mes de calma tensa. El almirante Brad Cooper, líder del Comando Central de EE.UU. (Centcom), afirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron seis pequeñas embarcaciones iraníes y lograron interceptar misiles y drones iraníes. Cooper instó a las fuerzas de Irán a mantenerse alejadas de los activos militares de EE.UU., que incluyen destructores de misiles guiados y más de 15,000 tropas en la región.

Reacciones Irán y Acusaciones Cruzadas

Irán rápidamente rechazó las afirmaciones, negando que dos buques mercantes de bandera estadounidense hubiesen transitado “con éxito” el estrecho. En medio de provocaciones, informes indican que un carguero surcoreano sufrió daños por una explosión, pero Trump minimizó la amenaza, sugiriendo que no hubo daños significativos más allá del incidente mencionado.

La Escalada de Amenazas

Sin embargo, el presidente Trump intensificó las tensiones en una entrevista con Fox News, advirtiendo que Irán sería “borrado de la faz de la Tierra” si atacaba barcos estadounidenses. Por su parte, Irán aseguró que cualquier barco naval estadounidense acercándose al estrecho sería considerado un objetivo.

Impacto en la Navegación Marítima

Más de 850 embarcaciones se encuentran atrapadas en el Golfo, resultando en la incertidumbre sobre la situación humanitaria de alrededor de 20,000 marineros varados. Aunque la operación de EE.UU. no incluye escoltas militares, se propone coordinar y guiar el tráfico comercial en una ruta meridional, atravesando aguas territoriales omaníes.

Respuestas Medidas de la Comunidad Internacional

Ejecutivos de la industria naviera y líderes internacionales han manifestado su cautela ante la operación. El presidente francés Emmanuel Macron destacó la necesidad de un “reapertura coordinada” entre EE.UU. e Irán, desalentando intervenciones militares en un contexto que él define como “confuso”.

Un Proyecto Sin Detalles Claros

Durante su anuncio del “Proyecto Libertad”, Trump afirmó que EE.UU. había sido solicitado para ayudar a liberar embarcaciones de la zona y destacó el enfoque humanitario del esfuerzo. Sin embargo, permanecen sin aclarar los métodos específicos a utilizar. La implementación de medidas de seguridad adicionales ha provocado que los operadores de barcos se mantengan alertas ante posibles riesgos en las rutas tradicionales, que han sido descritas como extremadamente peligrosas.

Coordinación de Seguridad entre EE.UU. e Irán

Las autoridades iraníes insistieron en que los barcos que deseen pasar deben coordinar su tránsito, advirtiendo sobre posibles represalias a cualquier fuerza armada extranjera que intente ingresar al estrecho. La creciente incertidumbre en la región recalca la necesidad de un enfoque diplomático conjunto para evitar una escalada aún mayor.