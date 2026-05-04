ONGs denuncian nuevas políticas sobre vapeadores y cigarrillos electrónicos

Cambios en la Regulación de Cigarrillos Electrónicos: Un Debate Abierto

La reciente modificación en la normativa sobre cigarrillos electrónicos en Argentina ha desatado controversia. El gobierno nacional decidió reemplazar la prohibición existente por un sistema regulado, lo que ha provocado fuertes críticas de diversas organizaciones de salud pública.

La nueva resolución del Ministerio de Salud y de ANMAT, publicada en el Boletín Oficial, concluye con las restricciones previas sobre la comercialización, importación y publicidad de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Esta decisión ha sido calificada como un retroceso en materia de salud pública por la ONG FIC Argentina, que considera que este cambio fomenta el consumo de tabaco.

El Impacto de la Nueva Regulación

La medida busca introducir un sistema de registro y control que establezca estándares de calidad y seguridad para estos productos. Sin embargo, muchas organizaciones advierten sobre los riesgos que conlleva este enfoque. Hasta el 3 de septiembre, la prohibición estaba en vigor, fundamentada en evidencias científicas que apuntan a los peligros para la salud y la posibilidad de adicción que representan estos productos. Según un estudio reciente, el 16,7% de los adolescentes asegura haber consumido cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días.

Preocupaciones de las Organizaciones de Salud

Desde FIC Argentina, se critica la falta de consulta previa con especialistas antes de implementar estos cambios, en contraste con la elaboración de normativas anteriores. Además, se expresa inquietud respecto a la capacidad del gobierno para cumplir y hacer cumplir las nuevas regulaciones. Mario Bedosti, coordinador del área de incidencia de FIC Argentina, declaró: “Lamentamos el debilitamiento de los estándares protectorios, especialmente considerando que la fiscalización actual de tabacos convencionales es deficitaria”.

Restricciones a Productos Atractivos para los Jóvenes

Las autoridades han señalado que la nueva normativa también incluye restricciones para desalentar el consumo y proteger a los menores. Solo se permitirán líquidos y sticks con sabor a tabaco o mentol, además de prohibir los cigarrillos electrónicos desechables, que son muy populares entre los jóvenes.

Datos Alarmantes sobre el Consumo Juvenil

Un estudio realizado por SEDRONAR expone cifras preocupantes: un 35,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años ha probado los cigarrillos electrónicos, mientras que un 3,4% ha usado bolsitas de nicotina. Este panorama alerta sobre el creciente atractivo de estos productos en la juventud.

La Realidad del Consumo de Tabaco