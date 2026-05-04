RIFL: El Gobierno lanza un nuevo régimen para facilitar la contratación formal

La reciente activación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral trae consigo un alivio significativo para las empresas que buscan incorporar personal en blanco. Con esta medida, el gobierno argentino se propone reducir el costo de las contrataciones y fomentar la inclusión laboral.

Rebajas en las Contribuciones Patronales

El nuevo régimen, que fue establecido por el Decreto 315/2026, introduce una disminución importante en las contribuciones patronales durante los primeros cuatro años para nuevos trabajadores. Los empleadores, a partir de ahora, pagarán solo un 5% en lugar del habitual 18% al 30%, lo que representa un significativo alivio económico para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas.

Este sistema contempla una alícuota del 2% para el sistema previsional, el Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares, además de un 3% destinado al PAMI. La estrategia del gobierno busca incentivar la formalización del empleo, considerando que actualmente más de un tercio de los trabajadores en Argentina se encuentran en la informalidad.

Impulso a la Incorporación Formal

El enfoque del régimen es claro: al reducir los costos asociados a la contratación, se espera motivar a las empresas a registrar empleos que, de otro modo, permanecerían en la informalidad. Esta política se propone crear un ambiente propicio para el empleo formal, ayudando a las compañías a evaluar la productividad de nuevos empleados durante el periodo de incentivos.

El Gobierno espera que, al finalizar los 48 meses de reducción de costos, las empresas mantengan a sus nuevos trabajadores debido a su rendimiento y las relaciones laborales construidas, lo que podría ayudar a equilibrar la balanza laboral en el país.

Detalles Clave del Nuevo Régimen

Este nuevo marco se aplica a empleos registrados entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ofreciendo una ventana de un año para que las empresas se adhieran. El beneficio es exclusivo para grupos específicos, incluyendo a personas sin empleo registrado, desocupados recientes, monotributistas y aquellos provenientes del sector público.

Para acceder a los beneficios, los empleadores deben presentar su adhesión ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Es fundamental cumplir con todos los requisitos, ya que el incumplimiento puede resultar en la pérdida automática de los beneficios y sanciones económicas.

Además, se ha establecido que no más del 80% de la plantilla de una empresa puede acogerse a este régimen, y no es compatible con otros descuentos en contribuciones. Así, se busca evitar abusos que puedan alterar el propósito del programa.

Control y Prevención de Abusos

El gobierno ha instaurado un sistema de control exhaustivo para asegurar el correcto uso del régimen. Cualquier irregularidad o incumplimiento conllevará la obligación de abonar las contribuciones omitidas, más intereses y potenciales sanciones. También se implementarán medidas para evitar el movimiento artificioso de empleados con el fin de beneficiarse del régimen.

Un aspecto destacado del nuevo régimen es que los ingresos adicionales que un trabajador pueda tener por otras actividades no afectan a los beneficios que su empleador recibe. Esto ofrece un marco claro y justo para la formalización del empleo en Argentina.