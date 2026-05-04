Nuevas Oportunidades en Aerolíneas: Stopovers, Menús Renovados y Más Destinos para Explorar

Con un enfoque renovado en la atención al cliente y la expansión de destinos, Aeroméxico se posiciona para ofrecer nuevas rutas y servicios mejorados a sus pasajeros.

Aeroméxico ha anunciado un robusto plan de expansión que incluye nuevas conexiones internacionales y un atractivo programa de Stopover en Ciudad de México. Para 2025, la aerolínea inaugurará vuelos a Cartagena, Phoenix, Filadelfia, Cali, Panamá y Punta Cana. Este 2026, ya ha comenzado sus operaciones a Tegucigalpa, Quito, Barcelona y Paris desde Monterrey, con la vista puesta en añadir rutas adicionales hacia Nueva York y Seattle.

Operaciones Especiales para el Mundial de Fútbol

Con el Mundial de Fútbol a la vista, Aeroméxico planifica 21 vuelos chárter para trasladar a más de 1.600 aficionados y equipos de fútbol durante esta intensa actividad deportiva. Además, los viajeros que opten por el Stopover podrán disfrutar de hasta siete días en Ciudad de México por el precio de un solo boleto (en tarifas Flex) o mediante un cargo adicional en tarifa Clásica, excluyendo bandas tarifarias Light y Básica.

Mejoras en la Experiencia a Bordo

La aerolínea también se destaca por ofrecer Wi-Fi de alta velocidad en su flota Embraer 190 y ha sido reconocida en los PAX Readership Awards 2026 por su kit de amenidades en clase Business, elaborado en colaboración con la marca francesa Lancel. Su nueva app, que ya supera las 4.5 millones de descargas, incorporará herramientas como check-in simplificado, gestión de itinerarios y consulta de puntos Aeroméxico Rewards, todo en un esfuerzo por mejorar la experiencia del pasajero.

Nueva Propuesta Gastronómica

A partir del 1 de mayo, la aerolínea renovará su propuesta gastronómica para vuelos de largo recorrido, con opciones que incluyen ragú de pollo con salsa putanesca y pasta con pesto. Los menús varían según el origen de los vuelos, ofreciendo delicias que van desde pollo barbacoa en Estados Unidos hasta tortellini de espárragos desde Barcelona.

Un Irresistible “Full Service” en Argentina

Por su parte, Plus Ultra comenzará a volar desde el 23 de mayo hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ofreciendo un servicio que incluye equipaje despachado y catering a bordo sin costo adicional. Con cuatro frecuencias semanales, la compañía espera crecer según la demanda. Además, destaca por su integración con la red ferroviaria Renfe, facilitando el acceso a más de 100 destinos en España.

Ofertas Especiales y Promociones

Aeroméxico planea lanzar una maratón de ofertas del 4 al 10 de mayo, con promociones especiales para acumular millas y descuentos en pasajes. Smiles Argentina habilitará múltiples opciones para sumar millas, como transferencias y compras de millas.

La experiencia del pasajero es una prioridad para Aeroméxico, y los recientes reconocimientos en premios internacionales reflejan su compromiso con la calidad y el servicio. Así, se aprueba su estrategia centrada en innovar y ofrecer un trato humano en un entorno cada vez más automatizado.