Lilia Lemoine sufre hinchazón en el pómulo tras un accidente al «cabalgar a pelo»

La diputada libertaria Lilia Lemoine ha hecho un inesperado anuncio sobre su retiro temporal de los medios debido a un curioso accidente ecuestre que le ha dejado un moretón significativo en la cara.

Esta semana, Lemoine compartió en su cuenta de X que intentó montar a caballo sin montura después de inspirarse en películas románticas, lo que culminó en una caída poco convencional. “Se me ocurrió intentar montar a pelo y terminé dándome un porrazo épico”, expresó, agregando con un toque de humor que “el dolor fue más moral que físico” y que ahora luce «un chichón horrible en el cachete».

Un Remedio Inusual para Amateur

Tras el accidente, Lemoine enfrentó un ligero inconveniente logístico en la búsqueda de alivio. “No teníamos hielo, pero había una salsita de queso congelada”, comentó de manera desenfadada en otro tuit, donde se la observa aplicándose el inusual remedio en su pómulo.

Tensión Política en El Horizonte

Mientras se recupera, Lemoine también ha estado activa en la arena política, dirigiendo ataques a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien llamó «domadora de bombillas». Acusó a Villarruel de orquestar movimientos desestabilizadores dentro de su propio partido, La Libertad Avanza, intensificando las tensiones internas.

La legisladora, reconocida por su combatividad en el Congreso, asiente a la dinámica turbulenta que atraviesa su espacio político, y su ausencia en los medios coincide con una semana que se anticipa llena de actividad e intrigas en el partido, donde las diferencias entre el liderazgo presidencial y la vicepresidenta se hacen cada vez más evidentes.