Milei y Caputo: La Esperada Noticia que Podría Reducir el Riesgo País

La comunidad financiera aguarda con expectativa una posible mejora en la calificación de riesgo país de Argentina, un movimiento que podría abrir las puertas a nuevas inversiones extranjeras.

Desde hace varios meses, los operadores del mercado local y Wall Street mantienen la atención en el índice que elabora MSCI, una firma internacional que brinda información sobre inversiones. Durante la próxima revisión programada para junio, se espera que Argentina deje atrás su calificación actual de «standalone», una situación que la coloca en una posición desfavorable frente a otros países.

El Contexto Actual: Riesgo País y Oportunidades de Inversión

La calificación que ofrece MSCI ha sido crucial para la inversión extranjera. El gobierno argentino tiene la vista puesta en que el resultado de esta revisión permita recuperar al menos la categoría de «mercado de frontera», similar a la que poseía en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri. Este cambio podría facilitar que fondos de pensiones de EE.UU. y Europa comenzaran a invertir en activos argentinos, actualmente excluidos de sus carteras debido a las restricciones impuestas por la calificación actual.

Según analistas consultados, una posible mejora podría inyectar alrededor de 10.000 millones de dólares en inversiones en bonos y acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa estadounidense.

Un Paseo por la Historia de Calificaciones

En junio de 2021, Argentina fue degradada a la categoría D en el ranking de MSCI, lo que sorprendió a muchos analistas. Este descenso significó una severa limitación para el acceso a mercados internacionales. La decisión de MSCI de ubicar a Argentina en la categoría de «standalone» a partir de un recorte de Weichselbaum de su estatus como «mercado emergente» ha marcado un hito negativo en sus calificaciones.

La Próxima Revisión: Un Vistazo al Futuro

La revisión para las calificaciones tendrá lugar en junio, y se prevé que factores como el acuerdo con el FMI y la estabilidad macroeconómica sean determinantes. Sin embargo, muchos expertos opinan que es poco probable que Argentina logre una ascensión directa a la categoría de «mercado emergente»; es más factible que el país sea reclasificado como «mercado de frontera».

A pesar de esto, una categoría de «mercado de frontera» aún podría marcar un importantísimo retorno a la inversión en comparación con la situación actual. En octubre pasado, el MSCI apuntó progresos en ciertas áreas, pero no procedió a cambiar la calificación, descartando, por ahora, el ascenso a un estatus más favorable.

Un Entorno de Inversiones Desafiante

A lo largo de los años, Argentina ha experimentado varias reclasificaciones, pasando de «mercado emergente» a «mercado de frontera» en 2009 y luego regresando a «mercado emergente» en 2018. Sin embargo, la situación se ha complicado desde 2021 debido a los controles de capital que afectaron negativamente el acceso a inversores internacionales.

El próximo consejo de MSCI se llevará a cabo el 24 de junio, donde se decidirá si Argentina mantendrá su calificación o será considerada para mejorar su estatus. La comunidad inversora está atenta a estos desarrollos, conscientes de que cada decisión tendrá repercusiones significativas para el futuro económico del país.