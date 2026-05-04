Estacionamientos Subterráneos: ¿Beneficio Económico o Pérdida de Espacio Público?

La propuesta de construir cocheras subterráneas en plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires genera un intenso debate sobre su impacto en la movilidad y el medio ambiente. La voz de expertos como el arquitecto Andrés Borthagaray resuena con preocupaciones sobre las consecuencias de esta iniciativa.

La discusión sobre el estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a tomar relevancia pública. La reciente propuesta de desarrollar cocheras subterráneas debajo de espacios verdes ha desatado críticas sobre sus implicaciones urbanísticas y ambientales. Según el arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray, este proyecto podría complicar más que resolver la crisis de movilidad en la ciudad.

Un enfoque integral para la movilidad

Borthagaray enfatiza la urgencia de establecer una política de estacionamiento que contemple la movilidad en su totalidad. “Estamos debatiendo sobre estacionamiento, es necesario abordar una política de movilidad más holística”, afirmó. Sin embargo, advirtió que el plan propuesto, que se presenta como un desincentivo al uso del automóvil, podría tener el efecto opuesto. “No creo que sea la solución adecuada”, añadió con firmeza.

Un cambio en la tendencia global

El urbanista subrayó que muchas de las principales ciudades a nivel mundial están caminando en dirección contraria a la iniciativa de Buenos Aires. “Si realmente se busca desincentivar el uso del auto, no deberían construirse playas de estacionamiento”, argumentó, citando ejemplos de París y las ciudades de los Países Bajos, que favorecen políticas ambientales y sustentables sin sacrificar los espacios verdes.

Además, Borthagaray expresó su preocupación por el deterioro del espacio público y cómo las plazas no deben convertirse en meras zonas de estacionamiento. “No queremos que las plazas se transformen en macetas o sean mutiladas como ha ocurrido en otros espacios de la ciudad”, señaló, cuestionando que esta propuesta surja de intereses privados sin un análisis profundo de planificación urbana.

Consecuencias ambientales y sociales

El impacto de estas obras no es trivial. “Para obtener las ganancias que se proyectan, tendríamos que destruir al menos cinco plazas”, advirtió Borthagaray. A su juicio, existen alternativas más sostenibles y eficientes para generar ingresos sin comprometer el patrimonio natural urbano.

Entre los efectos negativos del proyecto, el urbanista menciona la pérdida de suelo absorbente, el deterioro del arbolado y la reducción de áreas recreativas. “Aunque se realice correctamente, las consecuencias serán destruidas y en muchos casos irreversibles”, aseveró, subrayando que las plazas en cuestión incluyen espacios en Parque Patricios, Núñez, Palermo, Barracas y Belgrano.

Más que un simple debate sobre estacionamiento

Para Borthagaray, esta discusión sobre cocheras subterráneas no es solo un tema de estacionamiento, sino que se enmarca dentro de una conversación más amplia sobre el modelo de ciudad que deseamos. Priorizar el automóvil en detrimento del espacio público y del medio ambiente representa una decisión que contradice las tendencias actuales y las necesidades urbanas.