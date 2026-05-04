Euro Blue: Cierre del lunes 4 de mayo

El mercado de divisas en Argentina muestra movimientos significativos este lunes. Descubre cómo cerraron el euro y el dólar en el contexto actual.

Cierre del Euro Blue: Valores del 4 de Mayo

El euro blue de hoy, lunes 4 de mayo de 2026, finalizó con un valor de $1.734,75 para la compra y $1.703,75 para la venta, marcando una diferencia notable respecto al tipo de cambio oficial.

Euro Oficial: Cotización del Día

Según fuentes del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se cotizó a $1.590,00 en la compra y $1.690,00 en la venta en la misma fecha.

Valores en Bancos Argentinos

Este lunes, el precio del euro en diversas entidades bancarias fue el siguiente:

Banco Ciudad: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610,00 comprador y $1.721,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Cotización del Euro del 4 de Mayo

Euro Tarjeta: Precios de Referencia

El euro tarjeta, destinado a gastos con tarjeta, se encuentra hoy en $2.201,86 para la compra y $1.597,97 para la venta.

Cierre del Dólar Blue: Números del Día

En el mercado paralelo, el dólar blue reportó valores de $1.385,00 para la compra y $1.405,00 para la venta en este lunes 4 de mayo.