Denuncian a dos enfermeros y padres por falsificación de carnets de vacunación para cobrar subsidios

La fiscalía de Mendoza se adentra en una alarmante trama relacionada con grupos que han intentado eludir las obligaciones de vacunación a través de certificados fraudulentos. Este escándalo pone en riesgo tanto la salud pública como el acceso a beneficios sociales.

Esta semana, el fiscal penal Juan Gabriel Ticheli escuchará el testimonio de un pediatra y diversos profesionales de la salud involucrados en un intento de fraude al Estado. El objetivo de estos grupos, conocidos por su postura antivacunas, era evitar multas por el incumplimiento del calendario de vacunación, lo que les permitía seguir beneficiándose de planes sociales y educativos.

Las Familias y Enfermeros Enredados en el Escándalo

Las sospechas se centran en dos enfermeros y varias familias de San Rafael y el Valle de Uco, quienes presuntamente adquirieron certificados falsos que afirmaban que sus hijos habían sido vacunados según las normativas vigentes. Esta maniobra les permitía mantener el acceso a programas de asistencia alimentaria y evitar sanciones judiciales impuestas por el Gobierno provincial.

Investigación y Allananmientos en el Centro de Salud

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, bajo la dirección de Ticheli, ha comenzado una serie de allanamientos en un centro de salud en Las Heras y en residencias particulares. La denuncia inicial provino de una funcionaria del Ministerio de Salud, alarmada por la incongruencia entre los registros de vacunación y la condición de no vacunación de ciertos pacientes.

Pruebas que Resaltan la Falta de Ética

Al investigar, el Ministerio de Salud descubrió que los registros habían sido alterados por dos enfermeros del Centro de Salud 22 de Las Heras, ubicados a distancias significativas de los hogares de las familias implicadas. Esto incluye situaciones en las que los niños fueron declarados vacunados en establecimientos a más de 250 kilómetros de su lugar de residencia.

Preocupación por la Salud Pública

La situación es especialmente crítica dado que Argentina cuenta con un calendario de vacunación gratuito y obligatorio. La Sociedad Argentina de Pediatría ha advertido sobre una disminución en la tasa de vacunación, lo que pone en peligro la salud colectiva de niños y adolescentes.

Detalles del Calendario de Vacunación Argentino

Las vacunas obligatorias para recién nacidos incluyen Hepatitis B y BCG. En el primer año de vida, deben administrarse vacunas como la de Rotavirus y Quíntuple, entre otras. El calendario continúa con dosis de refuerzo y vacunas adicionales a lo largo de la infancia y adolescencia.

Consecuencias Legales y Éticas

Mendoza ha sido pionera en presentar cargos legales contra familias que no cumplen con las normativas sanitarias. Las sanciones pueden incluir multas y arrestos, destacando la seriedad de la situación legal en la provincia.

La denuncia menciona que algunos padres ofrecían dinero a los enfermeros para que registraran a sus hijos como inmunizados, haciendo así que la gravedad del caso no radique solo en la implicación de los profesionales, sino también en la participación activa de los padres.

Próximos Pasos en la Investigación

Por el momento, aún no se han formulado imputaciones. La fiscalía aguarda los resultados de los allanamientos y las declaraciones testimoniales para avanzar en las acusaciones de cohecho y fraude a la administración pública.