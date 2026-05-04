Carlos D’Alessandro lanza el monobloque ‘Consolidación Argentina’ en San Luis, impulsando a Dante Gebel

La creación del monobloque “Consolidación Argentina” en la Legislatura de San Luis marca un hito importante, con Carlos D’Alessandro como su primer representante. Este nuevo espacio, que apoya la candidatura de Dante Gebel para la presidencia en 2027, busca posicionarse como un actor relevante en la política local.

El legislador provincial Carlos D’Alessandro ha dado vida al monobloque “Consolidación Argentina” en la Legislatura de San Luis, transformándose en el primer representante institucional de esta iniciativa que impulsa al pastor y comunicador Dante Gebel como candidato para las elecciones presidenciales de 2027. Esta formalización, anunciada esta semana, representa el primer paso para este nuevo movimiento en el ámbito legislativo provincial.

Un cambio de rumbo en la política provincial

D’Alessandro, quien fue una figura clave en el origen de La Libertad Avanza en San Luis y también exdiputado nacional, ha decidido distanciarse del oficialismo. Su ruptura se gestó en agosto de 2025, en el marco de una crisis interna que se desató tras su voto en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Después de que se formara la bancada «Coherencia» junto con otros legisladores, ahora lidera la construcción de esta nueva alternativa orientada a atraer el voto de la centro-derecha.

Carlos D’Alessandro formalizó en San Luis el primer bloque legislativo de “Consolidación Argentina”

Disputas internas y un nuevo comienzo

La separación de D’Alessandro del oficialismo no estuvo exenta de conflictos, incluyendo una disputa con Karina Milei por el control del sello del partido en San Luis, lo que llevó a una intervención judicial. Como resultado, no pudo utilizar el nombre “La Libertad Avanza” en el distrito. Posteriormente, tuvo que competir en elecciones provinciales bajo otro sello, y decidió renunciar a su banca nacional para concentrarse en la política local.

Un fenómeno político emergente

El movimiento “Consolidación Argentina” se presentó oficialmente en marzo de 2026 durante un evento en Lanús, donde se congregaron peronistas, exlibertarios, sindicalistas y referentes sociales. Aunque Gebel no estuvo presente, su figura se convirtió en el eje central de esta nueva propuesta que busca trascender las identidades partidarias tradicionales.

Los impulsores de este proyecto buscan superar las divisiones políticas, poniendo el acento en la eficiencia y la ética. Aspiran a desligar su imagen de un “movimiento religioso” para presentarse como una opción política nacional que resuene en todos los sectores de la sociedad.

Dante Gebel: perfil y desafíos hacia 2027

Dante Gebel, conocido como «un influyente conferencista» asentado entre Miami y Los Ángeles, cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Se presenta como “conferencista, influencer, actor y conductor de televisión”, y su irrupción en la política argentina despierta tanto expectativas como precauciones. Algunas voces lo consideran un outsider con el potencial de captar el descontento social, mientras que otros advierten acerca de una posible agenda conservadora con conexiones internacionales, dada su cercanía con personajes como Nayib Bukele y su oposición a políticas progresistas en Estados Unidos.

Gebel ha expresado posturas críticas hacia temas sociales en Estados Unidos, alineándose con sectores evangélicos conservadores, lo que ha generado debates sobre el impacto de su llegada en la política argentina. Analistas lo sitúan como una figura que podría definir una nueva derecha con apoyo social, integrándose como alternativa de centro-derecha en un contexto más amplio de crecimiento de corrientes similares en América Latina.

El avance en San Luis se presenta como el primer paso de una estrategia que podría extenderse a otros territorios del país. Aunque Gebel aún no ha confirmado su candidatura, las acciones en el ámbito legislativo indican que el movimiento se está preparando para las elecciones de 2027.