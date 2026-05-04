Octavos de Final del Torneo Apertura 2026: ¡Última Clasificación en Vivo!

La etapa inicial del Torneo Apertura 2026 llega a su fin este lunes con tres emocionantes partidos que determinarán el último equipo clasificado a la fase de octavos de final. Hasta el momento, ya hay 15 equipos confirmados y cuatro cruces definidos.

Partidos Clave para las Últimas Clasificaciones

Los encuentros de hoy comienzan a las 17:00. Defensa y Justicia se encuentra en apuros, perdiendo 2-1 ante Gimnasia de Mendoza, lo que lo deja en la novena posición. Unión de Santa Fe, tras empatar 1-1 con Talleres de Córdoba, mantiene su lugar en el cuadro. La atención estará centrada en el partido de Instituto de Córdoba contra Estudiantes de Río Cuarto, programado para las 21:30.

A la vez, Vélez se enfrenta a Newell’s, con la misión de ganar por un amplio margen para arrebatarle el segundo lugar en el Grupo A a Boca Juniors.

Equipos Clasificados y Posiciones en Juego

El Torneo Apertura 2026 ha clasificado ya a 15 equipos para los octavos de final. Solo queda un puesto en el Grupo A, actualmente ocupado por Unión. Otros clasificados incluyen a Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, y Vélez Sarsfield, entre otros. Equipos como Platense, Gimnasia de Mendoza y Newell’s se despiden del torneo sin poder avanzar.

Grupo B: Todo Definido

En el Grupo B, todo está claro. Los clasificados son Independiente Rivadavia, River Plate, Argentinos Juniors, y otros. Tigre y Banfield, junto a otros clubes, han quedado fuera de la competencia.

Importancia de la Posición en la Fase de Eliminación

La ubicación final de cada equipo será crucial, ya que definirá la localía en los octavos de final y las etapas posteriores. Los líderes de zona disfrutarán de la ventaja de jugar en casa, siempre que avancen.

Horarios y Fechas de los Playoffs

Los ocho partidos de la primera ronda de playoffs se llevarán a cabo el próximo fin de semana. Los choques del domingo 10 de mayo incluyen encuentros como Estudiantes de La Plata contra Racing y River Plate contra uno de los equipos que definirá en los últimos partidos de hoy.

El sábado 9 de mayo se disputarán los restantes duelos, incluyendo el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.

La LPF ha anunciado que los ganadores del sábado jugarán los cuartos de final el martes 12, mientras que los del domingo se enfrentarán el miércoles 13.

Formato del Torneo y Futuro del Calendario

Este año, el Torneo Apertura 2026 cuenta con 30 clubes divididos en dos grupos de 15. Después de una fase de todos contra todos, los ocho mejores avanzan a la eliminación directa. Al finalizar, el Torneo Clausura dará continuidad a la temporada en el segundo semestre, siguiendo un formato similar pero con localías invertidas.

Los puntos acumulados en ambos campeonatos influirán en las tablas anuales y en el descenso, por lo que cada partido sigue siendo un desafío crucial para todos los equipos participantes.