Weiss lanza nueva línea de café junto a Nespresso desde Córdoba

La popular cadena Weiss Burger lanza Weiss Coffee, una gama de cafés premium diseñado junto a Nespresso que promete transformar tus momentos de café en experiencias únicas en Córdoba.

Una Nueva Propuesta Gastronómica

Weiss Coffee se presenta como una emocionante extensión de la marca, creada con el propósito de diversificar el momento del café a lo largo del día. Desde la mañana hasta el atardecer, esta nueva línea busca ofrecer calidad y un ambiente acogedor para disfrutar de una pausa bien merecida.

Un Café que Invita a Reunirse

Desde el equipo de marketing de Weiss, comentan: “No queríamos sumar café solo como un agregado al menú. Buscamos ofrecer un nuevo motivo para visitar Weiss. El café no cambia; los momentos, sí”. Este enfoque resalta el deseo de hacer del café una experiencia social de disfrute.

Variedades Pensadas para Todos los Gustos

La colección incluye cinco variedades de Nespresso: Forte, Finezzo, Decaffeinato, Vainilla y Caffé Nocciola, cada una seleccionada para satisfacer diferentes paladares. La ambientación del local está diseñada para generar un espacio cómodo, con una playlist especial y una carta de blends que actúa como elemento central de conversación y disfrute.

Gastronomía que Acompaña la Experiencia

La oferta de Weiss Coffee se complementa con una selección de productos ideales para acompañar el café, incluyendo café solo, medialunas, alfajores Weiss, tostados y avocado toast. Los combos adaptados a distintos momentos del día, como café con medialunas o con avocado toast, añaden valor a la propuesta.

Lanzamiento en Córdoba y más allá

La nueva línea ya está disponible en locales seleccionados de Carlos Paz, Tejeda, Canning, San Isidro y Tucumán, que servirán como plazas piloto. Weiss prevé una futura expansión para llevar el deleite del café a más ciudades del país, buscando consolidar su propuesta con pasos firmes y emocionantes.