Valentina Bassi: «Este gobierno es de mentirosos y delincuentes»

La actriz y activista Valentina Bassi no escatimó en críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei, denunciando que su administración prioriza el enriquecimiento ilícito y la exclusión social.

Bassi, una firme defensora de los derechos de las personas con discapacidad, señaló enfáticamente que el gobierno actual se caracteriza por su falta de transparencia y su tendencia a favorecer a ciertos sectores en detrimento de la justicia social. “Es un gobierno de mentirosos y delincuentes. Se habla de gasto fiscal, pero se ignora el enriquecimiento ilícito y la concentración de la riqueza”, afirmó.

La Propuesta de Reformar la Ley de Discapacidad

La actriz expresó su preocupación por los cambios que el gobierno quiere implementar en la ley de discapacidad, una legislación que, según ella, ha estado funcionando de manera adecuada desde 1997. “Este sistema ha ofrecido equidad durante muchos años y lo que se propone ahora es desregular aspectos fundamentales que garantizan la atención y el apoyo a las familias”, explicó Bassi, quien es madre de un adolescente con autismo.

Un Cambio que Podría Ser Desastroso

Bassi subrayó que la modificación que se busca en el Congreso podría eliminar el nomenclador único que establece las tarifas de las escuelas y terapeutas, lo que abriría la puerta a una mayor desigualdad. “El Estado fija lo que cobran las instituciones, y eso es lo que se quiere cambiar”.

Críticas a Funcionarios del Gobierno

La actriz también criticó la actitud de ciertos miembros del gobierno, como Benegas Lynch y Liliana Lemoine, por su falta de empatía y comunicación. “He intentado hablar con ellos y solo he recibido desdén y rechazo. A veces siento que con esta gente no se puede dialogar”, lamentó.

“Estamos hablando de personas que ocupan cargos públicos que financiamos nosotros con nuestros impuestos, y lo mínimo que pueden hacer es escucharnos”, concluyó Bassi, visiblemente indignada.